Buszpályaudvar

1 órája

Ennek biztosan örül majd az utazóközönség

Felújításra készülnek, az utasok már nagyon várják. Ez a buszpályaudvar, az ingatlan, a város tulajdona. Az önkormányzat hozzájárulását adta, hogy az itt található mosdók korszerűsítése megvalósulhasson.

Csete Ilona

Megadta a tulajdonosi hozzájárulást Orosháza önkormányzata a Március 15. tér 1. szám alatti ingatlanon elvégzendő felújításhoz. Ez a buszpályaudvar, ami a képviselő-testület keddi ülésén téma is volt.

Nagy forgalmú Orosháza buszpályaudvara. A mosdók felújítása idén megvalósul. Fotó: A szerző felvétele

Az ingatlan a város kizárólagos tulajdonában áll. Az önkormányzat és a MÁV Személyszállítási Zrt. között használati megállapodás van hatályban. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 10 pontos miniszteri programja alapján több autóbusz pályaudvaron utasok által igénybe vett mosdók korszerűsítése megvalósul idén. Az orosházi buszpályaudvar érintett.

 

