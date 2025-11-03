1 órája
Ennek biztosan örül majd az utazóközönség
Felújításra készülnek, az utasok már nagyon várják. Ez a buszpályaudvar, az ingatlan, a város tulajdona. Az önkormányzat hozzájárulását adta, hogy az itt található mosdók korszerűsítése megvalósulhasson.
Megadta a tulajdonosi hozzájárulást Orosháza önkormányzata a Március 15. tér 1. szám alatti ingatlanon elvégzendő felújításhoz. Ez a buszpályaudvar, ami a képviselő-testület keddi ülésén téma is volt.
Az ingatlan a város kizárólagos tulajdonában áll. Az önkormányzat és a MÁV Személyszállítási Zrt. között használati megállapodás van hatályban. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 10 pontos miniszteri programja alapján több autóbusz pályaudvaron utasok által igénybe vett mosdók korszerűsítése megvalósul idén. Az orosházi buszpályaudvar érintett.
