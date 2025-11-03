Sötétségbe borul a fél város – itt a lista az érintett utcákról

Az MVM áramszünet miatt tájékoztatást adott ki hivatalos weboldalán. Több békéscsabai utcában is áramkimaradásra kell számítani.

Áramszünet: több békéscsabai utca is érintett. Forrás: MW-archív

Miért lesz áramszünet?

Azért lesz áramszünet MVM Démász Áramhálózati Kft. területein, mert előre tervezett karbantartásokat végeznek.

Áramszünet: Mikor lesz áramkimaradás Békéscsabán?

Két időpontban lesz áramkimaradás Békéscsabán:

november 4.-én,

november 6.-án.

Hol lesz áramszünet Békéscsabán november 4-én?

Békéscsabán november 4-én áramszünet lesz a következő helyeken:

Almás sor,

Árpád sor,

Barackos köz,

Berzsenyi utca,

Bogár utca,

Buzogány utca,

Csabagyöngye sor,

Csabagyöngye utca,

Cseresznye köz,

Fényesi tanyák,

Gyulai út,

Hínár utca,

Ifjúsági tábor,

Jácint sor,

Kadarka köz,

Kerekerdő sor,

Kisfényesi utca,

Körte sor,

Külterület.

Melyik békéscsabai utca marad áram nélkül november 6-án?

November 6-án áram nélkül marad a

Berényi út,

Felsőnyomás,

Mezőmegyer-zártkertek.

Meddig tart az áramszünet Békéscsaba érintett részein?

Az áramszünet Békéscsaba érintett részein várhatóan 8 órán keresztül tart. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. oldalán megjelent tájékoztató szerint várhatóan reggel fél 8-kor kezdődik és délután fél 4-ig tart.

Változtak a villanyszámlák

Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.