november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

3 órája

Sötétségbe borul a fél város – itt a lista az érintett utcákról

Címkék#áram#utca#MVM Zrt

Több békéscsabai utcai is áram nélkül marad. Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet.

Bátori Attila

Az MVM áramszünet miatt tájékoztatást adott ki hivatalos weboldalán. Több békéscsabai utcában is áramkimaradásra kell számítani.

Áramszünet miatt gyertyával világít egy férfi.
Áramszünet: több békéscsabai utca is érintett. Forrás: MW-archív

Miért lesz áramszünet?

Azért lesz áramszünet MVM Démász Áramhálózati Kft. területein, mert előre tervezett karbantartásokat végeznek.

Áramszünet: Mikor lesz áramkimaradás Békéscsabán?

Két időpontban lesz áramkimaradás Békéscsabán:

  • november 4.-én,
  • november 6.-án.

Hol lesz áramszünet Békéscsabán november 4-én?

Békéscsabán november 4-én áramszünet lesz a következő helyeken:

  • Almás sor,
  • Árpád sor,
  • Barackos köz,
  • Berzsenyi utca,
  • Bogár utca,
  • Buzogány utca,
  • Csabagyöngye sor,
  • Csabagyöngye utca,
  • Cseresznye köz,
  • Fényesi tanyák,
  • Gyulai út,
  • Hínár utca,
  • Ifjúsági tábor,
  • Jácint sor,
  • Kadarka köz,
  • Kerekerdő sor,
  • Kisfényesi utca,
  • Körte sor,
  • Külterület.

Melyik békéscsabai utca marad áram nélkül november 6-án?

November 6-án áram nélkül marad a

  • Berényi út,
  • Felsőnyomás,
  • Mezőmegyer-zártkertek.

Meddig tart az áramszünet Békéscsaba érintett részein?

Az áramszünet Békéscsaba érintett részein várhatóan 8 órán keresztül tart. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. oldalán megjelent tájékoztató szerint várhatóan reggel fél 8-kor kezdődik és délután fél 4-ig tart.

Változtak a villanyszámlák

Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu