November 4.

1 órája

Üvegszilánkok borították az Andrássy utat, kijárási tilalmat rendeltek el - galériával, videóval

Október 23. a győzelemről, a november 4. utáni időszak pedig a megtorlásról szólt. Az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne volt Békéscsabán a Kazinczy utcai egykori laktanya épülete is. Itt emlékeztek kedden az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, többek között Mány Erzsébetre és Farkas Mihályra.

Licska Balázs

Az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne volt a Kazinczy utcai egykori laktanya épülete Békéscsabán. Itt 1991-ben helyeztek ki egy emléktáblát, amelyen az áll, hogy a ház falai között végezték ki 1957. február 2-án az 1956-os forradalom után Mány Erzsébet és Farkas Mihály szabadságharcosokat. Immár hagyomány, hogy november 4-én – amikor bevonultak Békéscsabára is a szovjet tankok – megemlékezést tartanak az önkormányzat szervezésében, így volt ez kedden is.  

Az emberek legyőzték a félelmet 1956 októberében

Forrainé Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történésze elmondta, hogy 1956 októberében az emberek legyőzték a félelmet, az elnyomás és a kommunista diktatúra ellen forradalom, a szovjet megszállás ellen szabadságharc zajlott. A nemzet szembeszállt a világ egyik legjelentősebb birodalmával szemben, a szabadság iránti vágy ugyanis erőt, hitet adott. Az október 23-ai budapesti események után, pár nappal később más településeken is megmozdultak.

Volt remény arra, hogy sikerül

Békéscsabán október 26-án zajlottak az első események. A szabad sajtó lehetőségével élve újságok jelentek meg, Féja Géza szózatával megkezdte működését a Békés megyei Szabadság rádió, a gyárakban forradalmi munkástanácsok alakultak, létrejött a forradalmi bizottság, amely elnökének Fekete Pált választották. Ha rövid időre is, de volt remény arra, hogy sikerül, amit elterveztek.

Forrainé Kovács Mátra, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum történésze mondott beszédet. Fotó: Dinya Magdolna

November elején megjelentek a szovjet tankok Békéscsabán is 

Ám november 1-jén Békéscsaba határában szovjet tankok telepedtek le, 3-án parancsot is kaptak, így 4-én megindultak a szovjet tankok Békéscsaba felé is. Fekete Pál tárgyalt a szovjetekkel, úgy vélte, felelőtlenség lenne összecsapni velük, ezért azt ígérte a szovjeteknek, hogy itt nem lesz ellenállás, amivel megmentette a várost. A szovjetek a vasútállomás felől érkeztek, az ő ígéretük ellenére tüzet nyitottak bizonyos helyeken, aminek két áldozata is lett, a mai Andrássy utat üvegszilánkok borították. Bekérték a fegyvereket, részleges kijárási tilalmat rendeltek el.

A bosszú, a megtorlás időszaka következett

Jött a bosszú, a megtorlás. Halálos ítéletek születtek, börtönbüntetéseket szabtak ki, munkahelyről való elbocsátások következtek, a családtagokat megfigyelték, megfélemlítették. 1956 decemberétől 1957 májusáig Békés megyében 1946 őrizetbevétel történt, amelyből 688 ítélet született. Fekete Pál, a forradalmi bizottság elnöke több börtönt is megjárva, 7 év után, 1963-ban szabadult. Békéscsabára nem térhetett vissza, a pedagóguspályától eltiltották, segédmunkásként ment nyugdíjba.

Többen megkoszorúzták az 1956-os mártíroknak, Mány Erzsébetnek és Farkas Mihálynak emléket állító táblát. Fotó: Dinya Magdolna

Nem történt semmi, mégis halálra ítélték a két gyulavári fiatalt

1956. december 17-én Gyulán egy tüntetést erőszakkal oszlattak fel, ezen háborodtak fel a fiatalok, akik aztán Gyulavárinál, a határőrségtől fegyvereket szereztek és a Körös-hídra mentek. Nem történt azonban semmi, sőt a fegyvereket is visszavitték. A 20 éves Mány Erzsébet és a 28 éves Farkas Mihályt azonban – 14 társukkal együtt – elítélték a békéscsabai városházán: őket halálra ítélték, a többiek pedig 1,5-15 év börtönbüntetést kaptak.

Megemlékezés a Kazinczy utcai épületénél

Fotók: Dinya Magdolna

A Kazinczy utca lett az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne

Az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne így lett a Kazinczy utcai egykori laktanya épülete. 1957. február 2-án itt végezték ki Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt. Az ítélet végrehajtását a kis katonák nem vállalták, ezért veterán pufajkásokat vetettek be. A mártírokat a Berényi úti temető sarkában temették el. Forrainé Kovács Márta, a békéscsabai múzeum történésze kiemelte: 1956-ban bátor, magyar szívek sora állt össze, el is hozták a szabadságot. A ma megélt szabadság mások áldozatából ered.

Megkoszorúzták az emléktáblát

A megemlékezésen Czitor Attila, a Békéscsabai Jókai Színház művésze elmondta

  • előbb Jankovich Ferenc: Idei hó,
  • majd Devecseri Gábor: Láttam hamuszín arcotok

című költeményét, az esemény zárásaként pedig koszorúztak az emléktáblánál,

  • a békéscsabai önkormányzat nevében Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek,
  • Békés Vármegye Önkormányzata képviseletében pedig Szegedi Balázs alelnök

emlékeztek.

 

