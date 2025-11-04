Üvegszilánkok borították az Andrássy utat, kijárási tilalmat rendeltek el - galériával, videóval

Az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne volt a Kazinczy utcai egykori laktanya épülete Békéscsabán. Itt 1991-ben helyeztek ki egy emléktáblát, amelyen az áll, hogy a ház falai között végezték ki 1957. február 2-án az 1956-os forradalom után Mány Erzsébet és Farkas Mihály szabadságharcosokat. Immár hagyomány, hogy november 4-én – amikor bevonultak Békéscsabára is a szovjet tankok – megemlékezést tartanak az önkormányzat szervezésében, így volt ez kedden is.

Az 1956 utáni kivégzések egyik helyszíne lett a Kazinczy utcai egykori laktanya épülete, itt tartottak kedden megemlékezést. Fotó: Dinya Magdolna

Az emberek legyőzték a félelmet 1956 októberében

Forrainé Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történésze elmondta, hogy 1956 októberében az emberek legyőzték a félelmet, az elnyomás és a kommunista diktatúra ellen forradalom, a szovjet megszállás ellen szabadságharc zajlott. A nemzet szembeszállt a világ egyik legjelentősebb birodalmával szemben, a szabadság iránti vágy ugyanis erőt, hitet adott. Az október 23-ai budapesti események után, pár nappal később más településeken is megmozdultak.

Volt remény arra, hogy sikerül

Békéscsabán október 26-án zajlottak az első események. A szabad sajtó lehetőségével élve újságok jelentek meg, Féja Géza szózatával megkezdte működését a Békés megyei Szabadság rádió, a gyárakban forradalmi munkástanácsok alakultak, létrejött a forradalmi bizottság, amely elnökének Fekete Pált választották. Ha rövid időre is, de volt remény arra, hogy sikerül, amit elterveztek.

Forrainé Kovács Mátra, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum történésze mondott beszédet. Fotó: Dinya Magdolna

November elején megjelentek a szovjet tankok Békéscsabán is

Ám november 1-jén Békéscsaba határában szovjet tankok telepedtek le, 3-án parancsot is kaptak, így 4-én megindultak a szovjet tankok Békéscsaba felé is. Fekete Pál tárgyalt a szovjetekkel, úgy vélte, felelőtlenség lenne összecsapni velük, ezért azt ígérte a szovjeteknek, hogy itt nem lesz ellenállás, amivel megmentette a várost. A szovjetek a vasútállomás felől érkeztek, az ő ígéretük ellenére tüzet nyitottak bizonyos helyeken, aminek két áldozata is lett, a mai Andrássy utat üvegszilánkok borították. Bekérték a fegyvereket, részleges kijárási tilalmat rendeltek el.

A bosszú, a megtorlás időszaka következett

Jött a bosszú, a megtorlás. Halálos ítéletek születtek, börtönbüntetéseket szabtak ki, munkahelyről való elbocsátások következtek, a családtagokat megfigyelték, megfélemlítették. 1956 decemberétől 1957 májusáig Békés megyében 1946 őrizetbevétel történt, amelyből 688 ítélet született. Fekete Pál, a forradalmi bizottság elnöke több börtönt is megjárva, 7 év után, 1963-ban szabadult. Békéscsabára nem térhetett vissza, a pedagóguspályától eltiltották, segédmunkásként ment nyugdíjba.