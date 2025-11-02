november 2., vasárnap

Békés vármegyei közgyűlés

27 perce

Most kiderült, hol szolgálnak és mit csinálnak a 101-es zászlóalj katonái – galériával

Címkék#Lipták József#területvédelmi zászlóalj#MH Dombay Miksa 4 Területvédelmi Ezred#Békés vármegyében

A korábbinál jelentősebb létszámban van jelen a Magyar Honvédség Békés vármegyében – hangzott el a Békés vármegyei közgyűlés ülésén. Lipták József alezredes, a MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka számolt be a 101-es zászlóalj elmúlt időszakban végzett tevékenységéről. Rendszeresek a kiképzések, és a fiatalok nevelésére ugyancsak hangsúlyt fektetnek.

Licska Balázs

Bár a kiképzések Békés vármegye területén zajlanak, a feladatokat jellemzően máshol szükséges végrehajtani, ezért a katonák a rendőrökkel vagy a katasztrófavédelem szakembereivel ellentétben kevésbé láthatók – mondta Lipták József alezredes, a 101-es zászlóalj parancsnoka. 

Mit is csinál a 101-es zászlóalj, hol vannak a katonák?
Lipták József alezredes, a 101-es zászlóalj parancsoka beszélt a zászlóaljról a Békés vármegyei közgyűlés ülésén. Fotó: Dinya Magdolna

Hozzátette, hogy a békéscsabai helyőrség lényegében két egységből áll, 

  • egyrészt a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ alá tartozó, Fürjesen lévő 1. Gerinc Radar Mérőpontból,
  • másrészt a MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred kötelékébe tartozó vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóaljból.

Két békéscsabai helyszínen van otthon a 101-es zászlóalj 

A 101-es zászlóalj két helyszínen működik, 

  • egyrészt az Andrássy úton a Kieg épületében, itt van a toborzóiroda is, 
  • másrészt pedig a békéscsabai repülőtér melletti AB Expo területén, ami lényegében laktanyaként szolgál. 

Megjegyezte, hogy jelenleg nincs olyan lőtér Békés vármegyében, ami a katonák számára alkalmas, a legközelebbi ilyen Szeged környékén található. Úgy véli, az lenne az ideális, ha minden vármegyében lenne legalább egy megfelelő.

Békés vármegyei közgyűlés ülése

Fotók: Dinya Magdolna

Széles a paletta, hogy milyen feladatot látnak el a katonák

Lipták József alezredes kiemelte, hogy a rendkívül széles a paletta, hogy milyen feladatokat végeznek, a sok közül azonban kiemelkednek a kiképzések. Van egybefüggő kiképzés, például a szerződéses katonák számára, emellett kiképzési ciklusokat indítanak a tartalékos katonák számára.

Beszélt az ifjúságnevelésről is. A Honvéd Kadét Programhoz 11 Békés vármegyei középiskola csatlakozott – Battonyáról, Békésről, Békéscsabáról, Gyomaendrődről, Gyuláról, Mezőkovácsházáról, Orosházáról, Szarvasról és Szeghalomról –, míg honvédelmi tantárgyat a 2025/2026-os tanévben immár nem négy, hanem 19 középiskolában oktatnak. Emellett 2019 óta szerveznek nyaranta honvédelmi táborokat fiatalok számára.

Békéscsabán és környékén is rendszeresek a kiképzések, a fiatalokra is hangsúlyt fektet a Magyar Honvédség. Fotó: MW

A Békés vármegyei közgyűlés tagjai szerint fontos a felkészültség

Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta a Békés vármegyei közgyűlés ülésén, hogy fontos feladatokat látnak el a katonák, hogy fontos a felkészültség. Szebellédi Zoltán (Fidesz-KDNP) ugyancsak azt emelte ki, hogy a haza védelme érdekében lényeges a honvédség és a fiatalok hazafias nevelése. Mucsi András tanácsnok (Fidesz-KDNP) szerint népszerű a Honvéd Kadét Program, az egyenruha pedig ad egy tartást, nemzeti önérzetet is a fiataloknak, akik előtt van egy lehetőség, hiszen egy életpályát kínál a Magyar Honvédség. 

