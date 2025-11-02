Most kiderült, hol szolgálnak és mit csinálnak a 101-es zászlóalj katonái – galériával

Széles a paletta, hogy milyen feladatot látnak el a katonák

Lipták József alezredes kiemelte, hogy a rendkívül széles a paletta, hogy milyen feladatokat végeznek, a sok közül azonban kiemelkednek a kiképzések. Van egybefüggő kiképzés, például a szerződéses katonák számára, emellett kiképzési ciklusokat indítanak a tartalékos katonák számára.

Beszélt az ifjúságnevelésről is. A Honvéd Kadét Programhoz 11 Békés vármegyei középiskola csatlakozott – Battonyáról, Békésről, Békéscsabáról, Gyomaendrődről, Gyuláról, Mezőkovácsházáról, Orosházáról, Szarvasról és Szeghalomról –, míg honvédelmi tantárgyat a 2025/2026-os tanévben immár nem négy, hanem 19 középiskolában oktatnak. Emellett 2019 óta szerveznek nyaranta honvédelmi táborokat fiatalok számára.

Békéscsabán és környékén is rendszeresek a kiképzések, a fiatalokra is hangsúlyt fektet a Magyar Honvédség. Fotó: MW

A Békés vármegyei közgyűlés tagjai szerint fontos a felkészültség

Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta a Békés vármegyei közgyűlés ülésén, hogy fontos feladatokat látnak el a katonák, hogy fontos a felkészültség. Szebellédi Zoltán (Fidesz-KDNP) ugyancsak azt emelte ki, hogy a haza védelme érdekében lényeges a honvédség és a fiatalok hazafias nevelése. Mucsi András tanácsnok (Fidesz-KDNP) szerint népszerű a Honvéd Kadét Program, az egyenruha pedig ad egy tartást, nemzeti önérzetet is a fiataloknak, akik előtt van egy lehetőség, hiszen egy életpályát kínál a Magyar Honvédség.