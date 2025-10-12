október 12., vasárnap

Alapítványi bál

1 órája

Ismét nagy sikert aratott a bál, támogatták a Zwack iskola tanulóit – galériával

Címkék#Zwack#CsabaParkban#KVISZA#rendezvény#alapítványi bál

Több százan szórakoztak pénteken a CsabaParkban a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány (KVISZA) által szervezett alapítványi bálon, mely ezúttal is nagy sikert aratott. A bál bevételével a Zwack iskola, a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola tanulóit segítik.

Licska Balázs

Immár 12. alkalommal szervezte meg a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány (KVISZA) az alapítványi bált – ismertette Hanyecz Ernőné. Az alapítvány kuratóriumi elnöke hozzátette, hogy eleinte a Zwack iskola adott otthont a rendezvénynek, kinőtték azonban a helyet, így immár sokadik éve azt a CsabaParkban rendezik, rendszerint nagyjából 400-500 résztvevővel.

12.alkalommal rendezték meg a zwack iskola bálját
Nagy sikert aratott a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány (KVISZA) által szervezett alapítványi bál, a bevétellel a Zwack iskola tanulóit segítik. Fotó: Kiss Zoltán

A Zwack iskola tanulóinak jutalom, ha ott lehetnek az alapítványi bálon

Hanyecz Ernőné azt a széles körű összefogást hangsúlyozta, amely az alapítványi bált övezi. Példaként hozta fel, hogy a Zwack-gyár az egyik fő támogató, de hogy Ásós Géza is rendszeresen töltött káposztával lepi meg őket. A diákok is kiveszik a részüket az alapítványi bál sikerében: az oktatókkal közösen a tanulók sütnek és főznek, felszolgálnak, ott állnak koktélpultban. Kiemelte, hogy a fiataloknak is jutalom, hogy ott lehetnek az eseményen.

Klímákat vásároltak, számítógép-termeket rendeztek be többek között

Elmondta, hogy a tavalyi alapítványi bál bevételéből öt klímát vásároltak és szereltek be, két számítógép-termet rendeztek be, segítették a diákok versenyeztetését, a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak pedig jutalmat adtak. Az alapítvány rendszeresen segíti a szerény körülmények között élő tanulókat is. Hozzátette, hogy a mostani alapítványi bál bevételét is teljes mértékben a fiatalok megsegítésére fordítják.

Alapítványi bál Békéscsabán

Fotók: Kiss Zoltán

