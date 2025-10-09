32 perce
Minden zsadányi előrelépett az útépítésekkel
Nincs megállás, folytatódik Zsadány fejlődése – ezt ígérte Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka csütörtökön Zsadányban. Dudás Árpád polgármesterrel, valamint a helyiekkel közösen adta át az elkészült zsadányi útépítést a Szabadság és a Kossuth utcákban.
A TOP Plusz keretében, a kormány támogatásának köszönhetően az önkormányzat 64 millió forint forrást nyert el a zsadányi útépítésre – ismertette Dudás Árpád polgármester. A belterületi utak fejlesztése összességében mintegy 470 métert érint: 270 méter elkészült a Szabadság és a Kossuth utcákban, míg a Béke utcában rövidesen nekilátnak a fejlesztésnek. Ott egy villanyoszlopot is át kellett helyezni a munkálatok megkezdése előtt, ami a napokban megtörtént.
Jó minőségben valósult meg a zsadányi útépítés
Hozzátette: 3 méter szélességben építették ki a szilárd burkolatot a csak útalappal rendelkező szakaszokon. Mivel két autó egymás mellett nem fér el 3 méteren, ezért mindkét oldalon 1-1 méter széles útpadkát is kialakítottak. Úgy értékelt, hogy a kivitelező jó minőségben dolgozott. Mivel az érintett szakaszokon csapadékos időjárásnál problémát okozott a víz, ezért a vízelvezetésre szintén kiemelt figyelmet fordítottak a zsadányi útépítések során.
Maradt pénz a Hajnal utca egy szakaszára is
Dudás Árpád polgármester megjegyezte, hogy korábban alig találtak kivitelezőt egy-egy fejlesztésre, most, a belterületi utak fejlesztése kapcsán több mint tíz vállalkozó jelentkezett a munkára. Ennek köszönhető, hogy maradt némi forrás a közbeszerzési eljárások lefolytatása után. A maradék pénzből a Hajnal utca egy részét korszerűsítenék, mivel arra rendelkezik engedéllyel az önkormányzat.
További fejlesztéseket terveznek Zsadányban
A településvezető hangsúlyozta, hogy további fejlesztéseket terveznek Zsadányban. A mellékúthálózat nagyjából 50 százaléka aszfaltozott, ebben szeretnének előrelépni, de az immár szilárd burkolattal ellátott szakaszok felújítására is gondot fordítanának.
A Magyar Falu Programban az önkormányzat a művelődési ház további fejlesztésére nyert forrást – többek között klubszobát is kialakítanának –, és elmondta, hogy mind az öt zsadányi kisbolt kapott 3-3 millió forintot. Úgy véli, közvetve ezzel is segíti a kormány a zsadányiakat.
A Versenyképes Járások Program keretében 13 millió forintból korszerűsítenék a Béke utcai, 400-500 négyzetméteres parkolót, ahol megállnak az egészségházba és a művelődési házba érkezők. Emellett Zsadány szintén segíti a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ fejlesztését.
A TOP Plusz keretében ugyancsak folyamatban van, előkészítés alatt áll több fejlesztés:
- folytatódik a kerékpárút építése a Béke utcában,
- három buszöblöt alakítanak ki,
- parkosítanak a polgármesteri hivatal környékén,
- továbbá térfigyelő kamerákat telepítenek.
Minden zsadányi sikere a beruházás
Ez a beruházás valamennyi zsadányi sikere – hangsúlyozta a zsadányi útépítés átadásakor Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka. Kiemelte azt is, mennyire fontos az együttműködés a településvezetéssel, amely szintén elkötelezett Zsadány fejlesztése iránt, és az elmúlt időszakban sok-sok beruházás valósult meg a faluban.
A forgalmas közutat is korszerűsítették Zsadányban
Beszélt arról, hogy a TOP Plusz keretében 94 milliárd forint érkezik Békés vármegyébe. Csak a belterületi utak fejlesztésére a sarkadi és a szeghalmi járásban együttesen közel 1,5 milliárd forint jut. Elmondta, hogy ezen kívül más programokból is építenek, korszerűsítenek utakat. Felhozta, hogy a 4219-es számú közúton, Zsadány belterületén a biharugrai elágazástól a zsadányi polgármesteri hivatalig 1780 méteren, valamint Zsadány határában, Bölcsipuszta környékén 1020 méteren újult meg az aszfaltcsík a közelmúltban.
