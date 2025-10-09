október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

32 perce

Minden zsadányi előrelépett az útépítésekkel

Címkék#TOP Plusz#Béke utcában#belterületi út#Dudás Árpád#Kónya István

Nincs megállás, folytatódik Zsadány fejlődése – ezt ígérte Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka csütörtökön Zsadányban. Dudás Árpád polgármesterrel, valamint a helyiekkel közösen adta át az elkészült zsadányi útépítést a Szabadság és a Kossuth utcákban.

Licska Balázs

A TOP Plusz keretében, a kormány támogatásának köszönhetően az önkormányzat 64 millió forint forrást nyert el a zsadányi útépítésre – ismertette Dudás Árpád polgármester. A belterületi utak fejlesztése összességében mintegy 470 métert érint: 270 méter elkészült a Szabadság és a Kossuth utcákban, míg a Béke utcában rövidesen nekilátnak a fejlesztésnek. Ott egy villanyoszlopot is át kellett helyezni a munkálatok megkezdése előtt, ami a napokban megtörtént.

Zsadányi útépítést a Szabadság utcában
Kónya István tanácsnok és Dudás Árpád polgármester a helyiekkel közösen adta át a zsadányi útépítést a Szabadság utcában. Fotó: Licska Balázs

Jó minőségben valósult meg a zsadányi útépítés

Hozzátette: 3 méter szélességben építették ki a szilárd burkolatot a csak útalappal rendelkező szakaszokon. Mivel két autó egymás mellett nem fér el 3 méteren, ezért mindkét oldalon 1-1 méter széles útpadkát is kialakítottak. Úgy értékelt, hogy a kivitelező jó minőségben dolgozott. Mivel az érintett szakaszokon csapadékos időjárásnál problémát okozott a víz, ezért a vízelvezetésre szintén kiemelt figyelmet fordítottak a zsadányi útépítések során.

Maradt pénz a Hajnal utca egy szakaszára is 

Dudás Árpád polgármester megjegyezte, hogy korábban alig találtak kivitelezőt egy-egy fejlesztésre, most, a belterületi utak fejlesztése kapcsán több mint tíz vállalkozó jelentkezett a munkára. Ennek köszönhető, hogy maradt némi forrás a közbeszerzési eljárások lefolytatása után. A maradék pénzből a Hajnal utca egy részét korszerűsítenék, mivel arra rendelkezik engedéllyel az önkormányzat.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

További fejlesztéseket terveznek Zsadányban

A településvezető hangsúlyozta, hogy további fejlesztéseket terveznek Zsadányban. A mellékúthálózat nagyjából 50 százaléka aszfaltozott, ebben szeretnének előrelépni, de az immár szilárd burkolattal ellátott szakaszok felújítására is gondot fordítanának. 

A Magyar Falu Programban az önkormányzat a művelődési ház további fejlesztésére nyert forrást – többek között klubszobát is kialakítanának –, és elmondta, hogy mind az öt zsadányi kisbolt kapott 3-3 millió forintot. Úgy véli, közvetve ezzel is segíti a kormány a zsadányiakat.

A Versenyképes Járások Program keretében 13 millió forintból korszerűsítenék a Béke utcai, 400-500 négyzetméteres parkolót, ahol megállnak az egészségházba és a művelődési házba érkezők. Emellett Zsadány szintén segíti a Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ fejlesztését.

A TOP Plusz keretében ugyancsak folyamatban van, előkészítés alatt áll több fejlesztés:

  • folytatódik a kerékpárút építése a Béke utcában,
  • három buszöblöt alakítanak ki,
  • parkosítanak a polgármesteri hivatal környékén, 
  • továbbá térfigyelő kamerákat telepítenek.
Dudás Árpád és Kónya István a Kossuth utcában is azt tapasztalta, hogy jó minőségű munkát végzett a kivitelező. Fotó: Licska Balázs

Minden zsadányi sikere a beruházás

Ez a beruházás valamennyi zsadányi sikere – hangsúlyozta a zsadányi útépítés átadásakor Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka. Kiemelte azt is, mennyire fontos az együttműködés a településvezetéssel, amely szintén elkötelezett Zsadány fejlesztése iránt, és az elmúlt időszakban sok-sok beruházás valósult meg a faluban. 

A forgalmas közutat is korszerűsítették Zsadányban

Beszélt arról, hogy a TOP Plusz keretében 94 milliárd forint érkezik Békés vármegyébe. Csak a belterületi utak fejlesztésére a sarkadi és a szeghalmi járásban együttesen közel 1,5 milliárd forint jut. Elmondta, hogy ezen kívül más programokból is építenek, korszerűsítenek utakat. Felhozta, hogy a 4219-es számú közúton, Zsadány belterületén a biharugrai elágazástól a zsadányi polgármesteri hivatalig 1780 méteren, valamint Zsadány határában, Bölcsipuszta környékén 1020 méteren újult meg az aszfaltcsík a közelmúltban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu