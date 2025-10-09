Minden zsadányi előrelépett az útépítésekkel

A TOP Plusz keretében, a kormány támogatásának köszönhetően az önkormányzat 64 millió forint forrást nyert el a zsadányi útépítésre – ismertette Dudás Árpád polgármester. A belterületi utak fejlesztése összességében mintegy 470 métert érint: 270 méter elkészült a Szabadság és a Kossuth utcákban, míg a Béke utcában rövidesen nekilátnak a fejlesztésnek. Ott egy villanyoszlopot is át kellett helyezni a munkálatok megkezdése előtt, ami a napokban megtörtént.

Kónya István tanácsnok és Dudás Árpád polgármester a helyiekkel közösen adta át a zsadányi útépítést a Szabadság utcában. Fotó: Licska Balázs

Jó minőségben valósult meg a zsadányi útépítés

Hozzátette: 3 méter szélességben építették ki a szilárd burkolatot a csak útalappal rendelkező szakaszokon. Mivel két autó egymás mellett nem fér el 3 méteren, ezért mindkét oldalon 1-1 méter széles útpadkát is kialakítottak. Úgy értékelt, hogy a kivitelező jó minőségben dolgozott. Mivel az érintett szakaszokon csapadékos időjárásnál problémát okozott a víz, ezért a vízelvezetésre szintén kiemelt figyelmet fordítottak a zsadányi útépítések során.

Maradt pénz a Hajnal utca egy szakaszára is

Dudás Árpád polgármester megjegyezte, hogy korábban alig találtak kivitelezőt egy-egy fejlesztésre, most, a belterületi utak fejlesztése kapcsán több mint tíz vállalkozó jelentkezett a munkára. Ennek köszönhető, hogy maradt némi forrás a közbeszerzési eljárások lefolytatása után. A maradék pénzből a Hajnal utca egy részét korszerűsítenék, mivel arra rendelkezik engedéllyel az önkormányzat.

További fejlesztéseket terveznek Zsadányban

A településvezető hangsúlyozta, hogy további fejlesztéseket terveznek Zsadányban. A mellékúthálózat nagyjából 50 százaléka aszfaltozott, ebben szeretnének előrelépni, de az immár szilárd burkolattal ellátott szakaszok felújítására is gondot fordítanának.

A Magyar Falu Programban az önkormányzat a művelődési ház további fejlesztésére nyert forrást – többek között klubszobát is kialakítanának –, és elmondta, hogy mind az öt zsadányi kisbolt kapott 3-3 millió forintot. Úgy véli, közvetve ezzel is segíti a kormány a zsadányiakat.