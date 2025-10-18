Hárommillió forintot kapott a falu összes kisboltja

Érvényes és eredményes volt a pályázat, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezik a Magyar Falu Programban – ezzel a jó hírrel tért be a zsadányi boltokba Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka a minap, és a Facebook-oldalán közzétett videó alapján meg is nézte a kisboltok kínálatát.

Kónya István tanácsnok mind az öt zsadányi kisboltba elvitte a jó hírt. Fotó: Kónya István/Facebook

A zsadányi boltok nyertek, a fejlesztések pedig folytatódnak

Kónya István a minap járt Zsadányban, amikor átadtak egy beruházást. A zsadányi útépítés keretében utat szilárd burkolatot kapott a Szabadság utca és a Kossuth utca egy szakasza, a TOP Plusz keretében elnyert pályázatnak köszönhetően. Akkor a tanácsnok hangsúlyozta, hogy ez minden zsadányi sikere, és azt, hogy nincs megállás, a fejlesztések folytatódnak.