október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bejelentés

5 órája

Hárommillió forintot kapott a falu összes kisboltja

Címkék#pályázat#kisbolt#TOP Plusz#Magyar Falu Programban#Kónya István

A település mindegyik kisboltja nyert a Magyar Falu Programban 3-3 millió forintot, tehát 15 millió forint érkezik ilyen célra is a faluba – jelentette be Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka Zsadányban, és most egy videót tett közzé a Facebook-oldalán. Mind az öt zsadányi boltba elvitte a jó hírt.

Licska Balázs

Érvényes és eredményes volt a pályázat, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás érkezik a Magyar Falu Programban – ezzel a jó hírrel tért be a zsadányi boltokba Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka a minap, és a Facebook-oldalán közzétett videó alapján meg is nézte a kisboltok kínálatát.

Zsadányi boltokban járt Kónya István
Kónya István tanácsnok mind az öt zsadányi kisboltba elvitte a jó hírt. Fotó: Kónya István/Facebook

A zsadányi boltok nyertek, a fejlesztések pedig folytatódnak

Kónya István a minap járt Zsadányban, amikor átadtak egy beruházást. A zsadányi útépítés keretében utat szilárd burkolatot kapott a Szabadság utca és a Kossuth utca egy szakasza, a TOP Plusz keretében elnyert pályázatnak köszönhetően. Akkor a tanácsnok hangsúlyozta, hogy ez minden zsadányi sikere, és azt, hogy nincs megállás, a fejlesztések folytatódnak.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu