Új fejlesztésekkel bővül a Zöld Szív Projekt a városban
Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fontos fejlesztés zajlik Dévaványán. A Zöld Szív Projekt keretein belül most a kiszolgáló épületet is felújítják.
Bár a nyár már véget ért, a Zöld Szív Projekt munkálatai továbbra is gőzerővel zajlanak Dévaványán – számolt be közösségi oldalán Valánszki Miklós Róbert polgármester. A beruházás egyik kisebb, ám annál fontosabb eleme a parkban található kiszolgáló épület teljes felújítása.
A Zöld Szív Projekt a következő állomásához érkezett
A városvezető kiemelte: az épület modernizálásával céljuk, hogy korszerű infrastruktúrát biztosítsanak, amely irodáknak, üzlethelyiségeknek és akár vendéglátóegységnek is helyet adhat. Az átalakítás során külön figyelmet fordítanak a közösségi igényekre is. A megújuló épületben helyet kap:
- egy nyilvános mosdó,
- akadálymentesített mosdó,
- valamint raktárhelyiség.
Ezek révén a park a jövőben rendezvények idején is kényelmesen használható lesz mindenki számára.
Célunk, hogy minőségi szolgáltatásokkal gazdagítsuk a várost és elősegítsük a turizmus fejlődését
– hangsúlyozta a polgármester.
A több ütemben zajló fejlesztés célja, hogy Dévaványa központja modern, zöld és élhető városképet nyújtson a helyieknek és a látogatóknak egyaránt. A projekt keretében megújul a park és annak infrastruktúrája, új közösségi terek, sétányok, játszó- és pihenőhelyek jönnek létre, valamint a környezetbarát megoldások is nagy hangsúlyt kapnak. A városvezetés bízik abban, hogy a beruházás nemcsak a település arculatát formálja át, hanem hosszú távon hozzájárul a turizmus és a helyi gazdaság erősödéséhez is.
