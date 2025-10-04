október 5., vasárnap

Fontos beruházs

Tegnap, 6:07

Új fejlesztésekkel bővül a Zöld Szív Projekt a városban

Címkék#Dévaványa#Zöld Szív Projekt#épület#infrastruktúra

Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fontos fejlesztés zajlik Dévaványán. A Zöld Szív Projekt keretein belül most a kiszolgáló épületet is felújítják.

Szabó Tímea

Bár a nyár már véget ért, a Zöld Szív Projekt munkálatai továbbra is gőzerővel zajlanak Dévaványán – számolt be közösségi oldalán Valánszki Miklós Róbert polgármester. A beruházás egyik kisebb, ám annál fontosabb eleme a parkban található kiszolgáló épület teljes felújítása.  

A Zöld Szív Projekt: modern és zöld közösségi tér alakulhat ki
A Zöld Szív Projektnek köszönhetően egy modern de mégis zöld közösségi tér alakulhat ki Dévaványán. Forrás: Valánszki Miklós Róbert/Facebook

A Zöld Szív Projekt a következő állomásához érkezett 

A városvezető kiemelte: az épület modernizálásával céljuk, hogy korszerű infrastruktúrát biztosítsanak, amely irodáknak, üzlethelyiségeknek és akár vendéglátóegységnek is helyet adhat. Az átalakítás során külön figyelmet fordítanak a közösségi igényekre is. A megújuló épületben helyet kap:   

  • egy nyilvános mosdó,   
  • akadálymentesített mosdó,   
  • valamint raktárhelyiség.  

Ezek révén a park a jövőben rendezvények idején is kényelmesen használható lesz mindenki számára.  

Célunk, hogy minőségi szolgáltatásokkal gazdagítsuk a várost és elősegítsük a turizmus fejlődését

 – hangsúlyozta a polgármester.  

A több ütemben zajló fejlesztés célja, hogy Dévaványa központja modern, zöld és élhető városképet nyújtson a helyieknek és a látogatóknak egyaránt. A projekt keretében megújul a park és annak infrastruktúrája, új közösségi terek, sétányok, játszó- és pihenőhelyek jönnek létre, valamint a környezetbarát megoldások is nagy hangsúlyt kapnak. A városvezetés bízik abban, hogy a beruházás nemcsak a település arculatát formálja át, hanem hosszú távon hozzájárul a turizmus és a helyi gazdaság erősödéséhez is. 

 

