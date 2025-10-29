54 perce
Nagyváradi élménygyűjtés ráadással: az orosházi esperesplébános tartott szentmisét - galériával
Zarándokok jártak Nagyváradon az Orosházi Jézus Szíve Katolikus Plébánia szervezésében.
Két napon át ismerkedtek Nagyvárad nevezetességeivel a katolikus zarándoklat résztvevői a napokban. A zarándokút során megnézték az orosháziak a püspöki palota egyháztörténeti kiállítását, a szakavatott tárlatvezetőnek köszönhetően az impozáns palota, valamint a csodás festmények látványán túl, egy komoly történelmi és kulturális előadásnak is részesévé váltak.
Zarándokút és szentmise az orosházi esperesplébánossal
– Külön élmény volt az esti szentmise, amit az orosházi esperesplébánosunk, Iványi László celebrált, a váradi Pék Sándor esperesplébános, egy nyugdíjas lelkipásztor, valamint vendégünk – egy lengyel származású szegedi szemináriumi hallgató – közreműködésével – tudtunk meg részleteket Erős Károlytól, az út szervezőjétől. A zarándokok megemlékeztek Széchényi Miklós nagyváradi püspökről, az orosházi templom építtetőjéről is.
A városnézés során idegenvezető segítségével megismerkedtek Nagyvárad történelmével, az ipar és kereskedelem fellendülésével, a kulturális és művészeti élet helyi aktualitásaival. Megcsodálták a főtéri és a sétáló utcai palotákat, a szállodákat, a színházat, a szobrokat.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Nagyvárad és látnivalói
Jártak a katolikus és ortodox templomban, a zsinagógában. A Csonka tornyot is útba ejtették, megismerkedve Arany János életútjával.
Zarándokok jártak NagyváradonFotók: BMH
– A zarándokút sok pozitív élményt jelentett a résztvevőknek, bővítette történelmi, művészeti, kulturális ismereteinket, erősítette hitünket, lelkünket, magyar öntudatunkat. Úgy határoztunk, hogy ismét részt veszünk a Nemzeti Együttműködési Alap 2026. évi civilszervezetek számára kiírt pályázaton – tette hozzá Erős Károly.
Ez az alföldi város hajdan a kohászat fellegvára volt, most ismét felcsillant a remény