Nagyváradi élménygyűjtés ráadással: az orosházi esperesplébános tartott szentmisét - galériával

Két napon át ismerkedtek Nagyvárad nevezetességeivel a katolikus zarándoklat résztvevői a napokban. A zarándokút során megnézték az orosháziak a püspöki palota egyháztörténeti kiállítását, a szakavatott tárlatvezetőnek köszönhetően az impozáns palota, valamint a csodás festmények látványán túl, egy komoly történelmi és kulturális előadásnak is részesévé váltak.

Zarándokút Orosházáról Nagyváradra. Fotó: BMH

Zarándokút és szentmise az orosházi esperesplébánossal

– Külön élmény volt az esti szentmise, amit az orosházi esperesplébánosunk, Iványi László celebrált, a váradi Pék Sándor esperesplébános, egy nyugdíjas lelkipásztor, valamint vendégünk – egy lengyel származású szegedi szemináriumi hallgató – közreműködésével – tudtunk meg részleteket Erős Károlytól, az út szervezőjétől. A zarándokok megemlékeztek Széchényi Miklós nagyváradi püspökről, az orosházi templom építtetőjéről is.

A városnézés során idegenvezető segítségével megismerkedtek Nagyvárad történelmével, az ipar és kereskedelem fellendülésével, a kulturális és művészeti élet helyi aktualitásaival. Megcsodálták a főtéri és a sétáló utcai palotákat, a szállodákat, a színházat, a szobrokat.

Iványi László (középen) orosházi esperesplébános az esti szentmise előtt. Fotó: BMH

Nagyvárad és látnivalói

Jártak a katolikus és ortodox templomban, a zsinagógában. A Csonka tornyot is útba ejtették, megismerkedve Arany János életútjával.