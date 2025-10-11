október 11., szombat

Közlekedik a család

2 órája

Egy békéscsabai család lett a legügyesebb az országos döntőn

Egy békéscsabai család nyerte az országos döntőt. A Közlekedik a család vetélkedő fináléját Szolnokon és Martfűn rendezték meg.

Beol.hu

– Az ország legügyesebb, legfelkészültebb családjai mérték össze tudásukat és közlekedési ismereteiket a „Közlekedik a család” vetélkedősorozat országos döntőjén október 9-10-én, Szolnokon és Martfűn. A közlekedésbiztonsági verseny immár tizennegyedik éve hívja fel a figyelmet a példamutatás és a felelős közlekedés fontosságára – olvasható a police.hu oldalán. A döntőt a békéscsabai Zahorán család nyerte meg.

A verseny országos döntőjét a Zahorán család nyerte.
A legügyesebbnek és legfelkészültebbnek a békéscsabai Zahorán család bizonyult. Fotó: police.hu

A verseny országos döntőjét a Zahorán család nyerte

Mint írják, a közlekedés biztonsága nem csupán szabályok gyűjteménye, hanem sokkal több annál. A fiataloknak minél előbb meg kell tanulniuk a közlekedés alapjait, a szülőknek és a nagyszülőknek pedig példát kell mutatniuk. A gyerekek nem elsősorban az idősebbek szavaiból, hanem a tettekből tanulnak. Ha például a szülők körültekintően kelnek át a zebrán, amikor türelmesek az úton, vagy például mindig bekapcsolják a biztonsági övet, akkor nem csupán szabályt követnek, hanem értéket adnak tovább.

A verseny országos döntőjét október 9-én és 10-én rendezték meg, a legügyesebbnek és legfelkészültebbnek pedig a Békés vármegyei Zahorán család bizonyult. A második helyezést a Horváth család érte el Zala vármegyéből, míg a harmadik helyen a Kiss család végzett Tolna vármegyéből.


A legtöbb családot a Békéscsabai Petőfi utcai Általános Iskola mozgósította, a második a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium lett, míg a bronzérmet a Debreceni Huszár Gál Gimnázium, Általános és Művészeti Iskola kapta.

 

