Békésbe is megérkezik a Netflix sztárja, a Lidl-ben találkozhatnak vele a rajongók
Hamarosan itt a Halloween, és kezdetét veszi a borzongás időszaka. A Wednesday rajongók most igazán örülhetnek, életre szóló emlékekkel lehetnek gazdagabbak.
Egy kis halloweeni borzongás igazán megéri - szól a felhívás a Lidl akciós újságján. A szeptemberi TikTok trendek után most a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatát, a Wednesday-t hozzák el Békéscsabára is.
Wednesday a Lidl polcain
A Lidl ráadásul egy igazi nagyágyúval készül, a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata, a Wednesday jelenik meg az üzletekben. Az akció keretében különleges, licencelt termékek lesznek elérhetőek. Az ország összes üzletében, így Békéscsabai Lidl-ben is megvásárolhatóak lesznek a dermesztően lila kiegészítők:
- Wednesday íróeszköz készlet,
- Wednesday rajzkészlet,
- Wednesday hosszú ujjú felső,
- Wednesday takaró és párna,
- Wednesday ágyneműhuzat.
A Netflixes sorozat rajongói ezt imádni fogják
Az igazi slágertermék a kétrészes ágyneműhuzat lehet, ami azonnal a rajongók kedvencévé válhat. A takaró és a párna is két eltérő oldallal rendelkezik. A párna egyik oldalán az ikonikussá vált betűstílussal köszön vissza a Wednesdsay felirat. A takaró egyik felére pedig maga a címszereplő került fel. A teljesen pamutból készült ágyneműhuzat ára csütörtöktől 5.999 forint.
