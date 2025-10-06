október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életre szóló emlékek

7 órája

Békésbe is megérkezik a Netflix sztárja, a Lidl-ben találkozhatnak vele a rajongók

Címkék#Netflix#Lidl#Wednesday#párna

Hamarosan itt a Halloween, és kezdetét veszi a borzongás időszaka. A Wednesday rajongók most igazán örülhetnek, életre szóló emlékekkel lehetnek gazdagabbak.

Beol.hu

Egy kis halloweeni borzongás igazán megéri - szól a felhívás a Lidl akciós újságján. A szeptemberi TikTok trendek után most a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatát, a Wednesday-t hozzák el Békéscsabára is.

A netflixes Wednesday sorozat főszereplője, Jenna Ortega
A Wednesday rajongók életre szóló emlékeket vihetnek haza
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Wednesday a Lidl polcain

A Lidl ráadásul egy igazi nagyágyúval készül, a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata, a Wednesday jelenik meg az üzletekben. Az akció keretében különleges, licencelt termékek lesznek elérhetőek. Az ország összes üzletében, így Békéscsabai Lidl-ben is megvásárolhatóak lesznek a dermesztően lila kiegészítők:

  • Wednesday íróeszköz készlet,
  • Wednesday rajzkészlet,
  • Wednesday hosszú ujjú felső,
  • Wednesday takaró és párna,
  • Wednesday ágyneműhuzat.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Netflixes sorozat rajongói ezt imádni fogják

Az igazi slágertermék a kétrészes ágyneműhuzat lehet, ami azonnal a rajongók kedvencévé válhat. A takaró és a párna is két eltérő oldallal rendelkezik. A párna egyik oldalán az ikonikussá vált betűstílussal köszön vissza a Wednesdsay felirat. A takaró egyik felére pedig maga a címszereplő került fel. A teljesen pamutból készült ágyneműhuzat ára csütörtöktől 5.999 forint.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu