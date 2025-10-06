Békésbe is megérkezik a Netflix sztárja, a Lidl-ben találkozhatnak vele a rajongók

Egy kis halloweeni borzongás igazán megéri - szól a felhívás a Lidl akciós újságján. A szeptemberi TikTok trendek után most a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatát, a Wednesday-t hozzák el Békéscsabára is.

A Wednesday rajongók életre szóló emlékeket vihetnek haza

Wednesday a Lidl polcain

A Lidl ráadásul egy igazi nagyágyúval készül, a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata, a Wednesday jelenik meg az üzletekben. Az akció keretében különleges, licencelt termékek lesznek elérhetőek. Az ország összes üzletében, így Békéscsabai Lidl-ben is megvásárolhatóak lesznek a dermesztően lila kiegészítők:

Wednesday íróeszköz készlet,

Wednesday rajzkészlet,

Wednesday hosszú ujjú felső,

Wednesday takaró és párna,

Wednesday ágyneműhuzat.

A Netflixes sorozat rajongói ezt imádni fogják

Az igazi slágertermék a kétrészes ágyneműhuzat lehet, ami azonnal a rajongók kedvencévé válhat. A takaró és a párna is két eltérő oldallal rendelkezik. A párna egyik oldalán az ikonikussá vált betűstílussal köszön vissza a Wednesdsay felirat. A takaró egyik felére pedig maga a címszereplő került fel. A teljesen pamutból készült ágyneműhuzat ára csütörtöktől 5.999 forint.