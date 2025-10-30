Újra egyeztettek a Vulcan Shield Global gigaberuházásáról

A közelmúltban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer, hogy 280 milliárd forint értékben – amelyből 49 milliárd forintot a magyar állam vállal – 2500 munkahelyet teremt a következő években a szingapúri világcég, a Vulcan Shield Global. Ez lesz nemcsak Békéscsaba, hanem Békés vármegye valaha volt legjelentősebb beruházása.

Vulcan Shield Global beruházásáról egyeztettek a békéscsabai városházán. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Kérdezz-felelek is volt a gigaberuházásról a békéscsabai városi közgyűlés ülésén

Később a békéscsabai városi közgyűlés ülésén a Vulcan Shield Global nevében David Kneale elmondta, innovatív technológiát alkalmaznak, különleges anyagokat állítanak elő. A világ legnagyobb cégei számára szállítanak be termékeket. 280 milliárd forintból 2500 munkahelyet teremtenek 2033-ig Békéscsabán, három különálló projekt eredményeként. Összességében 150 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot építenének.

Újra egyeztettek a Vulcan Shield Global menedzserével

A minap pedig a békéscsabai városházán egyeztettek a gigaberuházásról. Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán közölte: a Vulcan Shield Globalt képviselő David Kneale menedzser tartott tájékoztatót az önkormányzat és a kormányhivatal szakemberei, valamint meghívott vendégek számára.

Számos iparág számára szállítanak be termékeket

A békéscsabai projekt három ütemben valósul meg. Halad, zajlik a tervezési folyamat, és várhatóan 2031-ig készül el. Csúcstechnológiás kerámia- és alumínium-oxid-szálas anyagokat gyártó üzem épül, amely számos iparág, többek között

az autóipar,

a repülőgépipar,

az elektronika,

a nehézipar

számára készít majd termékeket. A menedzser válaszolt a felmerült kérdésekre.

A beruházás képes megállítani a munkaerő elvándorlását

– Végre ebben a térségben is megjelenik egy olyan nagy szereplő, amely képes lehet megállítani a munkaerő elvándorlását – fogalmazott a tárgyalás után Losonczi István, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Békés vármegyei elnöke. Sőt szerinte akár vissza is térhetnek ennek hatására azok a fiatalok, akik korábban elköltöztek a térségből. Ő a VOSZ oldaláról szeretné elősegíteni, hogy minél több helyi kis- és középvállalkozás kapcsolódhasson be ebbe a folyamatba.