1 órája
Új hír jött a MÁV-tól: így járnak a budapesti vonatok
Elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok. A MÁV közzétette azt is, hogy mikor állhat helyre a menetrend.
Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron. Archív fotó: Tumbász Hédi
Mint azt korábban megírtuk, fennakadások alakultak ki a fővárosi vonalon, a Budapestre tartó IC-k már Szolnokon megfordultak.
Elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok. A menetrend az esti órákra állhat helyre, addig esetenként még előfordulhatnak rövidebb útvonalon közlekedő járatok a késések csökkentése érdekében – olvasható a MÁV csoport tájékoztatójában. Ebben részletezik a kiadott menetrendhez képest várható mai változásokat is.
