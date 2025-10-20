október 20., hétfő

MÁV

1 órája

Új hír jött a MÁV-tól: így járnak a budapesti vonatok

Elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok. A MÁV közzétette azt is, hogy mikor állhat helyre a menetrend.

Új hír jött a MÁV-tól: így járnak a budapesti vonatok

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron. Archív fotó: Tumbász Hédi

Mint azt korábban megírtuk, fennakadások alakultak ki a fővárosi vonalon, a Budapestre tartó IC-k már Szolnokon megfordultak.

Elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok. A menetrend az esti órákra állhat helyre, addig esetenként még előfordulhatnak rövidebb útvonalon közlekedő járatok a késések csökkentése érdekében – olvasható a MÁV csoport tájékoztatójában. Ebben részletezik a kiadott menetrendhez képest várható mai változásokat is.

 

 

