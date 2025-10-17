4 órája
Ketyeg az óra: év végéig sok lakásban kötelező a vízmérőcsere
Sok ezer lakás érintett Békés vármegyében, érdemes már most nagyon odafigyelni, hiszen ketyeg az óra. Mutatjuk, mit kell tudni a vízmérőcsere, a lakások mellékvízmérőinek cseréjével kapcsolatban.
Az Alföldvíz Zrt. 2025-ben is nagyszabású vízmérőcserét hajt végre szolgáltatási területén – tájékoztatta szerkesztőségünket Zsittnyán Zoltán műszaki igazgató a mellékvízmérők kapcsán. A vízmérőcsere célja a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérők hitelességének biztosítása.
Mit jelent a hitelességi idő?
A vízmérő hitelességi ideje az az időpont, ameddig a vízmérő mérési eredménye hivatalosan pontosnak és megbízhatónak tekinthető. Vízmérők esetében a jogszabályban meghatározott hitelességi idő nyolc év, vagyis 2025 év végig azokat a vízmérőket kell cserélni, melyeket 2017-ben hitelesítettek. Békés vármegyében 6880, túlnyomó részt társasházban lévő mellékvízmérő cseréje is esedékes.
Vízmérőcsere: már kiküldték az értesítést
A szakember elmondta, hogy az érintettek levélben már megkapták az értesítést a szükséges teendőkről, valamint egy megrendelőlapot is, amit kitöltve kell visszaküldeniük a csere megrendeléséhez. A megrendelést követően a cserét végző munkatárs fogja keresni időpontegyeztetésre a megrendelőlapon megjelölt kapcsolattartó személyt a megadott telefonszámon, vagy értesítést hagy a lépcsőházban.
Meddig tart és mennyibe kerül?
A csere mindösszesen 15-20 percet vesz igénybe. A fizetendő szolgáltatási díj több tételből tevődik össze: a vízmérő ára darabonként 6 890 forint, a vízmérőcsere munkadíja vízmérőnként 14 ezer 415 forint, a kiszállás költsége pedig alkalmanként 7874 forint. A cserét követően utólag állítják ki és postai úton küldik el a számlát, a díj kiegyenlítése pedig a megrendelőlapon megjelölt módon csekken vagy átutalással is történhet.
Kedvezményt is biztosítanak
A műszaki igazgató felhívta a figyelmet, hogy a társaság kedvezményt biztosít azoknak a társasházaknak, melyek egy időben több mellékvízmérő cseréjét rendelik meg. Ilyen esetben csak egy kiszállási díjat számítanak fel, ami megosztható az érintett felhasználók között. Ezeknek a lehetőségeknek az igénybevételéhez a társasházkezelő vagy a közösképviselő közreműködése is szükséges, aki a megrendelőlapok összegyűjtéséről és a csere összehangolásáról is gondoskodik.
Gondot okozhat, ha elmarad a csere
A szakember hangsúlyozta, ha a mellékvízmérő hitelesítési ideje lejárt és a cseréről a felhasználó nem gondoskodott, akkor megszűnik a mellékszolgáltatási szerződés, a fogyasztást pedig a továbbiakban a társasház részére számlázzák ki, ami problémákat okozhat a társasházi elszámolásban. Az Alföldvíz Zrt. arra kéri felhasználóit, hogy figyeljék az értesítéseket és működjenek együtt a gördülékeny és hatékony vízmérőcsere érdekében.
