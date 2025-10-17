október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem

4 órája

Ketyeg az óra: év végéig sok lakásban kötelező a vízmérőcsere

Címkék#mellékvízmérő#munkálatok#értesítés#csere

Sok ezer lakás érintett Békés vármegyében, érdemes már most nagyon odafigyelni, hiszen ketyeg az óra. Mutatjuk, mit kell tudni a vízmérőcsere, a lakások mellékvízmérőinek cseréjével kapcsolatban.

Papp Gábor

Az Alföldvíz Zrt. 2025-ben is nagyszabású vízmérőcserét hajt végre szolgáltatási területén – tájékoztatta szerkesztőségünket Zsittnyán Zoltán műszaki igazgató a mellékvízmérők kapcsán. A vízmérőcsere célja a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérők hitelességének biztosítása.

vízmérőcsere: már kiküldték az értesítőket
A vízmérőcsere, a mellékvízmérők cseréje sok ezer lakásban vált esedékessé.

Mit jelent a hitelességi idő?

A vízmérő hitelességi ideje az az időpont, ameddig a vízmérő mérési eredménye hivatalosan pontosnak és megbízhatónak tekinthető. Vízmérők esetében a jogszabályban meghatározott hitelességi idő nyolc év, vagyis 2025 év végig azokat a vízmérőket kell cserélni, melyeket 2017-ben hitelesítettek. Békés vármegyében 6880, túlnyomó részt társasházban lévő mellékvízmérő cseréje is esedékes.

Vízmérőcsere: már kiküldték az értesítést

A szakember elmondta, hogy az érintettek levélben már megkapták az értesítést a szükséges teendőkről, valamint egy megrendelőlapot is, amit kitöltve kell visszaküldeniük a csere megrendeléséhez. A megrendelést követően a cserét végző munkatárs fogja keresni időpontegyeztetésre a megrendelőlapon megjelölt kapcsolattartó személyt a megadott telefonszámon, vagy értesítést hagy a lépcsőházban.

Meddig tart és mennyibe kerül?

A csere mindösszesen 15-20 percet vesz igénybe. A fizetendő szolgáltatási díj több tételből tevődik össze: a vízmérő ára darabonként 6 890 forint, a vízmérőcsere munkadíja vízmérőnként 14 ezer 415 forint, a kiszállás költsége pedig alkalmanként 7874 forint. A cserét követően utólag állítják ki és postai úton küldik el a számlát, a díj kiegyenlítése pedig a megrendelőlapon megjelölt módon csekken vagy átutalással is történhet.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kedvezményt is biztosítanak

A műszaki igazgató felhívta a figyelmet, hogy a társaság kedvezményt biztosít azoknak a társasházaknak, melyek egy időben több mellékvízmérő cseréjét rendelik meg. Ilyen esetben csak egy kiszállási díjat számítanak fel, ami megosztható az érintett felhasználók között. Ezeknek a lehetőségeknek az igénybevételéhez a társasházkezelő vagy a közösképviselő közreműködése is szükséges, aki a megrendelőlapok összegyűjtéséről és a csere összehangolásáról is gondoskodik.

Gondot okozhat, ha elmarad a csere

A szakember hangsúlyozta, ha a mellékvízmérő hitelesítési ideje lejárt és a cseréről a felhasználó nem gondoskodott, akkor megszűnik a mellékszolgáltatási szerződés, a fogyasztást pedig a továbbiakban a társasház részére számlázzák ki, ami problémákat okozhat a társasházi elszámolásban. Az Alföldvíz Zrt. arra kéri felhasználóit, hogy figyeljék az értesítéseket és működjenek együtt a gördülékeny és hatékony vízmérőcsere érdekében.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu