54 perce
Víz az aszályos térségeknek – közös fejlesztés a Berettyó és a Sebes-Körös mentén
Magyarország és Románia uniós forrásból közösen fejleszti a Berettyó és a Sebes-Körös vízgazdálkodását, így javítva a vízhiányos területek vízháztartását – közölte a programban résztvevő Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint az úgynevezett Interreg programban a Kövizig mellett a tiszántúli és a nagyváradi vízügyi igazgatóság, valamint a Bihar megyei Szalárd önkormányzata vesz részt.
A 100 százalékos támogatási intenzitású projekt összköltsége 1,9 millió euró, a Kövizigre ebből 550 ezer euró jut. A támogatás 80 százaléka az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 20 százaléka pedig a magyar partnerek esetében hazai társfinanszírozásból biztosított. A Kövizignek 30 hónap alatt olyan gravitációs vízátvezetési nyomvonalat kell terveznie, amely képes a Sebes-Körös vízkészletének egy részét a Fekete-Körösbe vezetni úgy, hogy közben többlet jusson a Sebes-, a Kettős-, a Fekete-Körös és az országhatár által határolt területek számára.
A projekt végrehajtása során elkészül a Sebes-, a Kettős- és a Fekete-Körös közötti összekötő csatorna elvi vízjogi engedélyes terve (környezeti hatásvizsgálattal együtt), valamint a sebes-körösi vízkivételi mű vízjogi létesítési engedélyes terve.
A tervek szerint a csaknem 44 ezer folyóméter hosszúságú összekötő csatorna másodpercenként 4-6 köbméter körüli vízhozamot lesz képes végigvezetni Sarkadig. Emellett rekonstruálják a biharugrai fővízkivétel hullámtéri tápcsatornáját: a nagyobb vízbiztonság elérése és a párolgási veszteség csökkentése érdekében kotrási és burkolatjavítási munkákat végeznek. A projekt 2027. szeptember 12-én zárul.
