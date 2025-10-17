A Sárréti Vízőrzők példája ragadós: már a szomszédban is bevetik

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai ellen egyedülálló vízgazdálkodási megoldással állt elő a szeghalmi székhelyű Sárréti Vízőrzők Egyesület – írja a haon.hu. Az egyesület célja, hogy a mélyebben fekvő, mezőgazdasági művelés alatt álló területeket időszakos elöntéssel újra vízhez juttassák, ami Hajdú-Bihar déli és délnyugati részén is alkalmazható lenne.

A Kis-Sárréten már sikeresen megvalósították a vízgazdálkodási projektet. Fotó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldala

Apad a víz, a vízgazdálkodás elengedhetetlen

Czirják Csaba, az egyesület elnöke a Cívishírnek elmondta, hogy a klímaváltozás hatásai már szabad szemmel is láthatók. A vegetációs időszakban a növényzet szárad és sárgul, kevés a csapadék, a folyók vízállása extrém alacsony. Emlékeztetett Sebes-Körös vízszintje tavasszal annyira lecsökkent, hogy a meder feléig be lehetett gázolni.

Ma már nem csak az elvezetés a cél

Ahogy a haon.hu is rámutatott, a Kis- és Nagy-Sárréten egykor hatalmas területeket borított víz, a lapályok és árterek természetes víztározóként működtek. A vízügyi szemlélet változása biztató, hiszen ma már nemcsak az elvezetés, hanem a víz visszatartása is cél. Ehhez azonban a mélyebb területeket újra természetes funkciójukban kellene hasznosítani.

Czirják Csaba szerint hosszú távon az jelentene megoldást, ha a gyengébb minőségű földeket gyepként vagy legelőként hasznosítanák, és a támogatási rendszer a vízmegtartást ösztönözné. Így jelentős mennyiségű víz tárolható lenne költséges tározók nélkül is. Mindezek felett ha megvalósul a vízgazdálkodás, az ökoszisztéma is újra pozitív irányba változna.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Vizet a tájba: különleges kísérletet valósítottak meg nyáron

Ahogy nyáron beszámoltunk róla, a Kis-Sárréten évtizedek óta kiszáradt Koplaló-holtág újra vízhez jutott a Sárréti Vízőrzők Egyesület kezdeményezésére. A „Vizet a tájba” program keretében, a vízügyi szakemberek közreműködésével és a helyi gazdálkodók bevonásával egy különleges vízpótlási kísérlet valósult meg Szeghalom közelében: a Sebes-Körös egykori medrét szivattyúkkal és több száz méteres csővezetékkel töltötték fel másodpercenként 400 liter vízzel. A cél az volt, hogy a 4,5 kilométer hosszú, egykor mocsaras terület újraéledjen, és mérsékelje a térséget sújtó aszály hatásait. Az egyesület szerint a beavatkozás elengedhetetlen volt a táj vízháztartásának helyreállításához és a jövő generációinak megóvásához.