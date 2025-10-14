Virágba borult Gyula – átadták a városi virágosítási verseny díjait - galériával

A Virágos Gyuláért városi virágosítási verseny díjkiosztóján dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az esemény nemcsak a szebbnél szebb kertekről, balkonokról vagy közterületekről szól, hanem azokról az emberekről és gyulai közösségekről is, akik és amelyek tagjai szívvel-lélekkel tesznek a városért.

Virágos Gyuláért: díjazták a legszebb Madáretető és Odúkészítőt is Fotó: Bencsik Ádám

Virágos Gyuláért 2025 városi virágosítási verseny - a díjazottak

Virágos előkert

helyezett: Vidóné Soós Róza helyezett: Szabó Györgyné helyezett: Braunné Pavelka Márta helyezett: Hortobágyi Istvánné helyezett: Benkőné Bada Szilvia helyezett: Rozgonyi Ottóné helyezett: Rozgonyi Ottó helyezett: Kárczis Rebeka Mária

Virágos ablak és balkon

helyezett: Szabó Mária Melinda helyezett: Varga Tivadar helyezett: Ács Lajosné helyezett: Fábián Ferencné helyezett: Szabó Ilona helyezett: Kuli Istvánné

Virágos közterület

helyezett: Darók Gabriella helyezett: Tóth Zoltán József helyezett: Dóró Attiláné helyezett: Varga Lászlóné helyezett: Czégény Zoltánné helyezett: Takács Józsefné helyezett: Kiss Zoltánné helyezett: Gózné Emenet Erzsébet helyezett: Sebestény Mátyásné

Virágos intézmény és vendéglátóhely

helyezett: La Sposa Caffe helyezett: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye helyezett: GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye helyezett: Népkert Söröző – Juhász Zoltánné helyezett: Csigaház Panzió - Krankovicsné Metz Erzsébet helyezett: GYVEO Székhelyintézmény Törökzugi Óvoda helyezett: Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Tagintézménye helyezett: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye

A Hagyományőrző Gazda- és Kertbarát Kör különdíja

Legszebb belterületi kert – Kardos Kitti Katalin

Gyulai Gazda- és Polgári Egyesület különdíja

Legszebb külterületi kert – Hanyecz Margit

Wenckheim Krisztina Közalapítvány különdíja

Az év ifjú virágkertésze – Ébellai Nelli

Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület különdíja

Tóth Zoltán József

Varga Lászlóné

Takács Józsefné

Sebestény Mátyásné

Pflaum Mária képviselő különdíja

Legszebb utcakert – Csomós Istvánné

A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei 2025

Mini kategória, 50 m2 alatti kert

helyezés: Bukor Ágnes helyezés: Janicsné Kóra Renáta helyezés: Herczeg János és Nyikora Andrea

Normál kategória, 50 m2 feletti kert