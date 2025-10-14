október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Elismerések

1 órája

Virágba borult Gyula – átadták a városi virágosítási verseny díjait - galériával

A gyulai városháza dísztermében rendezték meg a Virágos Gyuláért városi virágosítási verseny, A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei és a Madáretető- és Odúkészítő Verseny – díjkiosztó ünnepségét a napokban.

Papp Gábor

A Virágos Gyuláért városi virágosítási verseny díjkiosztóján dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az esemény nemcsak a szebbnél szebb kertekről, balkonokról vagy közterületekről szól, hanem azokról az emberekről és gyulai közösségekről is, akik és amelyek tagjai szívvel-lélekkel tesznek a városért.

Virágos Gyuláért: mutatjuk az eredményeket
Virágos Gyuláért: díjazták a legszebb Madáretető és Odúkészítőt is Fotó: Bencsik Ádám

Virágos Gyuláért 2025 városi virágosítási verseny - a díjazottak

Virágos előkert

  1. helyezett: Vidóné Soós Róza
  2. helyezett: Szabó Györgyné 
  3. helyezett: Braunné Pavelka Márta 
  4. helyezett: Hortobágyi Istvánné
  5. helyezett: Benkőné Bada Szilvia 
  6. helyezett: Rozgonyi Ottóné 
  7. helyezett: Rozgonyi Ottó 
  8. helyezett: Kárczis Rebeka Mária

Virágos ablak és balkon

  1. helyezett: Szabó Mária Melinda 
  2. helyezett: Varga Tivadar 
  3. helyezett: Ács Lajosné 
  4. helyezett: Fábián Ferencné 
  5. helyezett: Szabó Ilona 
  6. helyezett: Kuli Istvánné

Virágos közterület

  1. helyezett: Darók Gabriella 
  2. helyezett: Tóth Zoltán József
  3. helyezett: Dóró Attiláné 
  4. helyezett: Varga Lászlóné 
  5. helyezett: Czégény Zoltánné 
  6. helyezett: Takács Józsefné 
  7. helyezett: Kiss Zoltánné 
  8. helyezett: Gózné Emenet Erzsébet 
  9. helyezett: Sebestény Mátyásné

Virágos intézmény és vendéglátóhely

  1. helyezett: La Sposa Caffe 
  2. helyezett: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye
  3. helyezett: GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye
  4. helyezett: Népkert Söröző – Juhász Zoltánné
  5. helyezett: Csigaház Panzió - Krankovicsné Metz Erzsébet 
  6. helyezett: GYVEO Székhelyintézmény Törökzugi Óvoda 
  7. helyezett: Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Tagintézménye 
  8. helyezett: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye

A Hagyományőrző Gazda- és Kertbarát Kör különdíja

  • Legszebb belterületi kert – Kardos Kitti Katalin
  • Gyulai Gazda- és Polgári Egyesület különdíja
  • Legszebb külterületi kert – Hanyecz Margit
  • Wenckheim Krisztina Közalapítvány különdíja
  • Az év ifjú virágkertésze – Ébellai Nelli

Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület különdíja

  • Tóth Zoltán József
  • Varga Lászlóné 
  • Takács Józsefné
  • Sebestény Mátyásné
  • Pflaum Mária képviselő különdíja
  • Legszebb utcakert – Csomós Istvánné

A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei 2025

Mini kategória, 50 m2 alatti kert

  1. helyezés: Bukor Ágnes
  2. helyezés: Janicsné Kóra Renáta
  3. helyezés: Herczeg János és Nyikora Andrea

Normál kategória, 50 m2 feletti kert

  1. helyezés: Darók Gabriella
  2. helyezés: Tárnok Tamara
  3. helyezés: Gózné Emenet Erzsébet

Virágos Gyuláért eredményhirdetés

Fotók: Bencsik Ádám

Zártkert 1. – Zöldséges kert kategória

  1. helyezés: Nagy Ferencné
  2. helyezés: Schriffert András

Zártkert 2. – Gyümölcsös kert kategória

  1. helyezés: Nagy Ferencné
  2. helyezés: Nyikora Péter

Zártkert 3. – Vegyes (gyümölcsös és zöldséges) kert kategória

  1. helyezés: Tárnok Barbara
  2. helyezés: Bukor Ágnes
  3. helyezés: Illés Olivér
  4. helyezés: Fenntartható Vegyszermentes Ökoszisztémáért Alapítvány

Közösségi kert kategória

  1. helyezés: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye
  2. helyezés: GYVEO Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda Tagintézménye
  3. helyezés: GYVEO Gyulavári Óvoda Tagintézménye
  4. helyezés: GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye
  5. helyezés: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye
  6. helyezés: Németvárosi Óvoda
  7. helyezés: Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda
  8. helyezés: GYVEO Béke Sugárúti Óvoda Tagintézménye
  9. helyezés: Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye
  10. helyezés: Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye

Gyulai Gazda és Polgári Egyesület külterületi különdíja:

Herczeg-Csomós Szilvia

Hagyományőrző Gazda- és Kertbarátkör belterületi különdíja:

Sárvári Józsefné 

Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány különdíja:

Az év ifjú konyhakertésze – Ébellai Nándor

A nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésen több más elismerés is gazdára talált.

Madáretető és Odúkészítő Verseny

Óvodai csapat kategória

  1. helyezés: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye
  2. helyezés: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye
  3. helyezés: GYVEO Gyulavári Óvoda Tagintézménye

Elismerő oklevelet kapott

  • Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda
  • GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye
  • GYVEO Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda Tagintézménye
  • Németvárosi Óvoda
  • GYVEO Béke Sugárúti Óvoda Tagintézménye

Általános iskola alsó tagozatos diák kategória

1. helyezés: Balogh Csaba

2. helyezés: Péli Alexa

3. helyezés: Bundik Hanna Luca 

3. helyezés: Juhász Kata

Elismerő oklevelet kapott

  • Domokos Alina
  • Ráki Luca
  • Király Noémi
  • Rigniczki Noémi

Általános iskola felső tagozatos diák kategória

1. helyezés: Balogh Bianka

2. helyezés: Hack Zsombor

3. helyezés: Halász Kitti

A Madáretető és Odúkészítő versenyének zsűrijében végzett lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült Széll János, Mészáros Ilona, Zatykó Károly és Werner György.

A legszebb konyhakertek zsűrizéséért és Gyula város környezetének szépítéséért elismerésben részesült Pomázi Ferenc és Werner György.

A legszebb konyhakertek gyulai versenyének szakszerű zsűrizésében való tevékenykedéséért elismerésben részsült Mészáros Ilona, Pintér Lászlóné és Rozsos Sándorné.

A legszebb konyhakertek gyulai versenyének megszervezéséért és lebonyolításáért és Gyula város népszerűsítéséért elismerésben részesült Hajnal Edit.

 

 

