Virágba borult Gyula – átadták a városi virágosítási verseny díjait - galériával
A gyulai városháza dísztermében rendezték meg a Virágos Gyuláért városi virágosítási verseny, A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei és a Madáretető- és Odúkészítő Verseny – díjkiosztó ünnepségét a napokban.
A Virágos Gyuláért városi virágosítási verseny díjkiosztóján dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint kiemelte, az esemény nemcsak a szebbnél szebb kertekről, balkonokról vagy közterületekről szól, hanem azokról az emberekről és gyulai közösségekről is, akik és amelyek tagjai szívvel-lélekkel tesznek a városért.
Virágos Gyuláért 2025 városi virágosítási verseny - a díjazottak
Virágos előkert
- helyezett: Vidóné Soós Róza
- helyezett: Szabó Györgyné
- helyezett: Braunné Pavelka Márta
- helyezett: Hortobágyi Istvánné
- helyezett: Benkőné Bada Szilvia
- helyezett: Rozgonyi Ottóné
- helyezett: Rozgonyi Ottó
- helyezett: Kárczis Rebeka Mária
Virágos ablak és balkon
- helyezett: Szabó Mária Melinda
- helyezett: Varga Tivadar
- helyezett: Ács Lajosné
- helyezett: Fábián Ferencné
- helyezett: Szabó Ilona
- helyezett: Kuli Istvánné
Virágos közterület
- helyezett: Darók Gabriella
- helyezett: Tóth Zoltán József
- helyezett: Dóró Attiláné
- helyezett: Varga Lászlóné
- helyezett: Czégény Zoltánné
- helyezett: Takács Józsefné
- helyezett: Kiss Zoltánné
- helyezett: Gózné Emenet Erzsébet
- helyezett: Sebestény Mátyásné
Virágos intézmény és vendéglátóhely
- helyezett: La Sposa Caffe
- helyezett: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye
- helyezett: GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye
- helyezett: Népkert Söröző – Juhász Zoltánné
- helyezett: Csigaház Panzió - Krankovicsné Metz Erzsébet
- helyezett: GYVEO Székhelyintézmény Törökzugi Óvoda
- helyezett: Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Tagintézménye
- helyezett: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye
A Hagyományőrző Gazda- és Kertbarát Kör különdíja
- Legszebb belterületi kert – Kardos Kitti Katalin
- Gyulai Gazda- és Polgári Egyesület különdíja
- Legszebb külterületi kert – Hanyecz Margit
- Wenckheim Krisztina Közalapítvány különdíja
- Az év ifjú virágkertésze – Ébellai Nelli
Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület különdíja
- Tóth Zoltán József
- Varga Lászlóné
- Takács Józsefné
- Sebestény Mátyásné
- Pflaum Mária képviselő különdíja
- Legszebb utcakert – Csomós Istvánné
A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei 2025
Mini kategória, 50 m2 alatti kert
- helyezés: Bukor Ágnes
- helyezés: Janicsné Kóra Renáta
- helyezés: Herczeg János és Nyikora Andrea
Normál kategória, 50 m2 feletti kert
- helyezés: Darók Gabriella
- helyezés: Tárnok Tamara
- helyezés: Gózné Emenet Erzsébet
Virágos Gyuláért eredményhirdetésFotók: Bencsik Ádám
Zártkert 1. – Zöldséges kert kategória
- helyezés: Nagy Ferencné
- helyezés: Schriffert András
Zártkert 2. – Gyümölcsös kert kategória
- helyezés: Nagy Ferencné
- helyezés: Nyikora Péter
Zártkert 3. – Vegyes (gyümölcsös és zöldséges) kert kategória
- helyezés: Tárnok Barbara
- helyezés: Bukor Ágnes
- helyezés: Illés Olivér
- helyezés: Fenntartható Vegyszermentes Ökoszisztémáért Alapítvány
Közösségi kert kategória
- helyezés: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye
- helyezés: GYVEO Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda Tagintézménye
- helyezés: GYVEO Gyulavári Óvoda Tagintézménye
- helyezés: GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye
- helyezés: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye
- helyezés: Németvárosi Óvoda
- helyezés: Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda
- helyezés: GYVEO Béke Sugárúti Óvoda Tagintézménye
- helyezés: Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye
- helyezés: Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye
Gyulai Gazda és Polgári Egyesület külterületi különdíja:
Herczeg-Csomós Szilvia
Hagyományőrző Gazda- és Kertbarátkör belterületi különdíja:
Sárvári Józsefné
Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány különdíja:
Az év ifjú konyhakertésze – Ébellai Nándor
A nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésen több más elismerés is gazdára talált.
Madáretető és Odúkészítő Verseny
Óvodai csapat kategória
- helyezés: GYVEO Galbácskerti Óvoda Tagintézménye
- helyezés: GYVEO Mágocsi Úti Óvoda Tagintézménye
- helyezés: GYVEO Gyulavári Óvoda Tagintézménye
Elismerő oklevelet kapott
- Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda
- GYVEO Máriafalvai Óvoda Tagintézménye
- GYVEO Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda Tagintézménye
- Németvárosi Óvoda
- GYVEO Béke Sugárúti Óvoda Tagintézménye
Általános iskola alsó tagozatos diák kategória
1. helyezés: Balogh Csaba
2. helyezés: Péli Alexa
3. helyezés: Bundik Hanna Luca
3. helyezés: Juhász Kata
Elismerő oklevelet kapott
- Domokos Alina
- Ráki Luca
- Király Noémi
- Rigniczki Noémi
Általános iskola felső tagozatos diák kategória
1. helyezés: Balogh Bianka
2. helyezés: Hack Zsombor
3. helyezés: Halász Kitti
A Madáretető és Odúkészítő versenyének zsűrijében végzett lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkájáért elismerésben részesült Széll János, Mészáros Ilona, Zatykó Károly és Werner György.
A legszebb konyhakertek zsűrizéséért és Gyula város környezetének szépítéséért elismerésben részesült Pomázi Ferenc és Werner György.
A legszebb konyhakertek gyulai versenyének szakszerű zsűrizésében való tevékenykedéséért elismerésben részsült Mészáros Ilona, Pintér Lászlóné és Rozsos Sándorné.
A legszebb konyhakertek gyulai versenyének megszervezéséért és lebonyolításáért és Gyula város népszerűsítéséért elismerésben részesült Hajnal Edit.
