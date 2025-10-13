Szünet
Kedden és pénteken nagyon figyeljünk: áram nélkül maradunk órákon át!
Reggel 8-tól délután 4 óráig nagyon oda kell majd figyelni. Több helyen nem lesz áram a településen.
Mutatjuk, hol kell számítani áramszünetre
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatja Gyula lakosságát, hogy több felhasználási helyet ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakokban.
Október 14. kedd
8.00-16.00
Területek
- Erzsébet utca 1-33/2,8-38
- Görbe utca 9-31/ A,8-30
- Kapa utca 17-41,16-40
- Kerék utca 15-45,14-42
- Pomutz György tér 3,2-4/2
- Sánc utca 15-27,16-26/B
- Sáros utca 5/B-11,8/A-18/a
- Újűlés utca 1-5,2-8/A
Október 17. péntek
8.00-16.00
Területek:
- Erzsébet utca 1-33/2,8-38
- Görbe utca 9-31/ A,8-30
- Kapa utca 17-41,16-40
- Kerék utca 15-45,14-42
- Pomutz György tér 3,2-4/2
- Sánc utca 15-27,16-26/B
- Sáros utca 5/B-11,8/A-18/a
- Újűlés utca 1-5,2-8/A
Ekkor a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
