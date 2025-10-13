október 13., hétfő

Kedden és pénteken nagyon figyeljünk: áram nélkül maradunk órákon át!

Reggel 8-tól délután 4 óráig nagyon oda kell majd figyelni. Több helyen nem lesz áram a településen.

Papp Gábor
Kedden és pénteken nagyon figyeljünk: áram nélkül maradunk órákon át!

Mutatjuk, hol kell számítani áramszünetre

Forrás: shutterstock

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatja Gyula lakosságát, hogy több felhasználási helyet ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni az alábbi időszakokban.

Október 14. kedd

8.00-16.00

Területek

  • Erzsébet utca 1-33/2,8-38
  • Görbe utca 9-31/ A,8-30
  • Kapa utca 17-41,16-40
  • Kerék utca 15-45,14-42
  • Pomutz György tér 3,2-4/2
  • Sánc utca 15-27,16-26/B
  • Sáros utca 5/B-11,8/A-18/a
  • Újűlés utca 1-5,2-8/A

Október 17. péntek

8.00-16.00

Területek:

  • Erzsébet utca 1-33/2,8-38
  • Görbe utca 9-31/ A,8-30
  • Kapa utca 17-41,16-40
  • Kerék utca 15-45,14-42
  • Pomutz György tér 3,2-4/2
  • Sánc utca 15-27,16-26/B
  • Sáros utca 5/B-11,8/A-18/a
  • Újűlés utca 1-5,2-8/A

Ekkor a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

 

