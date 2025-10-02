október 2., csütörtök

Sötétben és hidegben életmentő lehet az Aldi akciós terméke

Az Aldi akcióiban rendszeresen jelennek meg különleges termékek. Most egy világító sapka került be a kínálatba, ami hidegben és sötétben egyaránt kiváló szolgálatot tehet.

Bátori Attila

Az Aldi akciós termékei közé most egy nem hétköznapi, de sok helyzetben hasznos termék is bekerült. Az ősz beálltával a vastag pulcsik mellett a sapkák is előkerülnek. Egyre rövidebb ideig van világos, ezért a különböző világító eszközökre is egyre nagyobb az igény. Az Aldi egyik terméke a hidegre és a romló fényviszonyokra egyszerre nyújt olyan megoldást, amire kevesen gondolnának: itt a világító sapka.

Világító sapka akciósan az Aldiban
A világító sapka kényelmes és praktikus megoldás
Fotó: Bátori Attila

Mit tud a világító sapka?

  • A sapka az elejére felszerelt, levehető LED segítségével világít,
  • 54% poliészter,
  • 46% akril.

Az Aldi akciós újságja szerint különböző színekben, gyermek és felnőtt méretben is elérhető. Egy darab most 1111 forintba kerül, ami 44 százalékos kedvezményt jelent.

Taroltak az ötforintos akcióval is

Az Aldi legutóbbi nagy port kavart akciója országos sikerrel zárult. Az egyhetes rendkívüli akcióban a ruházati termékek és cipők árát napról napra csökkentették a termékek árát, egészen 5 forintig. A legnagyobb forgalmat Szentesen és Kalocsán bonyolították, a harmadik helyet pedig a békéscsabai ALDI szerezte meg. 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
