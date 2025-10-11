47 perce
Meghalt a világ legöregebb embere, hihetetlen kort élt meg
Egészen hihetetlen kort élt meg a férfi. Vélhetően a világ legöregebb embereként halt meg.
A litván határ közelében, Polock városban meghalt egy 168 éves férfi, aki valószínűleg a világ legöregebb embere volt, ezt közölték orosz lapok – írta a Körösvidék több mint 101 éve, az 1924. szeptember 6-ai számában. A cikket Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke osztotta meg a Facebook közösségi portálon.
A világ legöregebb embere több nagy csatát is megélt
A cikk szerint a matuzsálemi kort élt ember haláláig megőrizte szellemi és testi erőit. 1756-ban született, katonaként II. Katalin cárnő, majd később I. Sándor cár alatt szolgált, és részt vett az austerlitzi, friedlandi és borogyinói ütközetekben. Ezek a csaták 1805-ben, 1807-ben és 1812-ben voltak a napóleoni háborúk idején.
A férfi 95 évesen nősült harmadszor
A cikk szerint a férfi 95 évesen nősült harmadszor, és ezzel a feleségével csaknem 50 évig élt együtt, a házasságából három fia is született.
