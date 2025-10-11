Meghalt a világ legöregebb embere, hihetetlen kort élt meg

A litván határ közelében, Polock városban meghalt egy 168 éves férfi, aki valószínűleg a világ legöregebb embere volt, ezt közölték orosz lapok – írta a Körösvidék több mint 101 éve, az 1924. szeptember 6-ai számában. A cikket Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke osztotta meg a Facebook közösségi portálon.

Matuzsálemi kort élt meg a férfi, jó eséllyel ő volt a világ legöregebb embere. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A világ legöregebb embere több nagy csatát is megélt

A cikk szerint a matuzsálemi kort élt ember haláláig megőrizte szellemi és testi erőit. 1756-ban született, katonaként II. Katalin cárnő, majd később I. Sándor cár alatt szolgált, és részt vett az austerlitzi, friedlandi és borogyinói ütközetekben. Ezek a csaták 1805-ben, 1807-ben és 1812-ben voltak a napóleoni háborúk idején.

A korabeli híradás. Forrás: Facebook/Ugrai Gábor

A férfi 95 évesen nősült harmadszor

A cikk szerint a férfi 95 évesen nősült harmadszor, és ezzel a feleségével csaknem 50 évig élt együtt, a házasságából három fia is született.