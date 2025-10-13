október 13., hétfő

Ezt jól kitalálták

1 órája

Elképesztő: apró léptek százaiból született gyaloglósiker

Címkék#Mezőkovácsháza#gyaloglósiker#Világ Gyalogló Nap#Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde#program#útvonal

Elképesztő a matek, de ne keressünk a 150, a 110, a 408 között semmiféle műveletet. Mutatjuk, miként kapcsolódik egy település lakossága sok-sok évtized, sőt, évszázad óta s mennyi helyi embert képes megmozgatni a múlt iránti tisztelet, az egymás, a közösség iránt érzett tettvágy. S hogy mi történt ebben a városban sok száz emberrel, gyerekkel?

Csete Ilona

Mezőkovácsházán a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde is csatlakozott a Világ Gyalogló Nap programhoz. Az Árpád-közi óvodából 408 sétáló indult. Az eseményen megemlékeztek Klebelsberg Kunó születésének 150. évfordulójáról és a séta útvonalán a régi és jelenlegi óvodákat, iskolákat érintették. A 11. Világ Gyalogló Nap további különlegessége volt, hogy a Petőfi utcai óvoda idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. E jeles alkalomból elültettek egy facsemetét, leleplezték az emléktáblát. A közös gyalogláson 408-an tettek meg  1849,16 kilométert.

Gyalogolva gyűjtöttek majd 2 ezer kilométert, elképesztő! Fotó: Facebook

 

 

