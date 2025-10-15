Rekorddöntő jótékonysági futás: több mint 700-an indultak a legkisebb hősökért

Mező-Csík Tímea, a Linamar Hungary Zrt. kommunikációs munkatársa elmondta, a jótékonysági futóversenyen idén több mint 700 nevezővel és csaknem 4000 teljesített kilométerrel minden eddiginél nagyobb összeget, 2 millió 681 ezer forintot sikerült összegyűjteniük a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatására. Hangsúlyozta, vállalatuk számára mindig is fontos volt, hogy helyi közösségeket támogassanak, és erre az egyik kiemelkedő példa a jótékonysági futóverseny, amelyhez évről évre többen csatlakoznak az ország több pontjáról és külföldről is.

2 millió 681 ezer forinttal támogatták a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt. Fotó: Dinya Magdolna

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványért futottak

Kitért arra, hogy idén is külön versenyt hirdettek a vállalatok között, a legtöbb kilométert futó cég címéért. Felelevenítette, hogy a verseny első évében 400 kilométeres teljesítménnyel nyert az első helyezett vállalkozás, idén pedig közel 1000 kilométer, egészen pontosan 917,8 kilométer megtételével érdemelte ki a különdíjat a Polar Klíma, amelyet a cég HR-vezetője, Máté-Szabó Anita vett át.

Tovább ég a láng

Parászka Tibor, a Linamar Hungary Zrt. humánpolitikai igazgatója úgy fogalmazott, az a láng, amelyet dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed meggyújtott egy évtizede, amikor gyűjtést indított a Viharsarki Koraszülöttmentő-autó beszerzéséért, nem aludt ki.

– A láng továbbra is ég, és azok a cégek, azok az emberek, akik csatlakoznak egy-egy kapcsolódó kezdeményezéshez, időről időre ráirányítják a figyelmet – tette hozzá, majd külön szólt a közösségi összefogás fontosságáról.

– Nagyon lényeges, hogy olyan szolgáltatások, szolgálatok prioritást kapjanak, amelyek kulcsfontosságúak az életünkben – hangsúlyozta.

Nagyszerűen szervezett versenyt rendeztek

Abdul doktor mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett indulóként, illetve szervezőként a jótékonysági futóversenyen.

– Egy ilyen esemény megrendezése rengeteg munkával jár, fantasztikusan szervezett esemény szemtanúi lehettünk – emelte ki. – A cég szakemberei, munkatársai szívüket-lelkület beletették a program életre hívásába.