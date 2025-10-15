1 órája
Rekorddöntő jótékonysági futás: több mint 700-an indultak a legkisebb hősökért
A Linamar Hungary Zrt. a BSI Orosházi Futónagykövetének segítségével idén már kilencedik alkalommal rendezte meg jótékonysági futóversenyét a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatására. A megmérettetésen több mint 700-an vettek részt, és a jótékonysági futóversenyből befolyt 2 millió 681 ezer forintos adományt jelképesen kedden délelőtt adták át a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak a gyulai Almásy-kastély előtt.
Mező-Csík Tímea, a Linamar Hungary Zrt. kommunikációs munkatársa elmondta, a jótékonysági futóversenyen idén több mint 700 nevezővel és csaknem 4000 teljesített kilométerrel minden eddiginél nagyobb összeget, 2 millió 681 ezer forintot sikerült összegyűjteniük a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatására. Hangsúlyozta, vállalatuk számára mindig is fontos volt, hogy helyi közösségeket támogassanak, és erre az egyik kiemelkedő példa a jótékonysági futóverseny, amelyhez évről évre többen csatlakoznak az ország több pontjáról és külföldről is.
A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványért futottak
Kitért arra, hogy idén is külön versenyt hirdettek a vállalatok között, a legtöbb kilométert futó cég címéért. Felelevenítette, hogy a verseny első évében 400 kilométeres teljesítménnyel nyert az első helyezett vállalkozás, idén pedig közel 1000 kilométer, egészen pontosan 917,8 kilométer megtételével érdemelte ki a különdíjat a Polar Klíma, amelyet a cég HR-vezetője, Máté-Szabó Anita vett át.
Tovább ég a láng
Parászka Tibor, a Linamar Hungary Zrt. humánpolitikai igazgatója úgy fogalmazott, az a láng, amelyet dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed meggyújtott egy évtizede, amikor gyűjtést indított a Viharsarki Koraszülöttmentő-autó beszerzéséért, nem aludt ki.
– A láng továbbra is ég, és azok a cégek, azok az emberek, akik csatlakoznak egy-egy kapcsolódó kezdeményezéshez, időről időre ráirányítják a figyelmet – tette hozzá, majd külön szólt a közösségi összefogás fontosságáról.
– Nagyon lényeges, hogy olyan szolgáltatások, szolgálatok prioritást kapjanak, amelyek kulcsfontosságúak az életünkben – hangsúlyozta.
Nagyszerűen szervezett versenyt rendeztek
Abdul doktor mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett indulóként, illetve szervezőként a jótékonysági futóversenyen.
– Egy ilyen esemény megrendezése rengeteg munkával jár, fantasztikusan szervezett esemény szemtanúi lehettünk – emelte ki. – A cég szakemberei, munkatársai szívüket-lelkület beletették a program életre hívásába.
Mint mondta, a támogatást a mentőautó működtetésére használják majd. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kitért arra, hogy az alapítvány jövőre, a koraszülöttmentő-autó pedig két év múlva lesz 10 éves. Így mivel rohammentőről, egy mozgó koraszülöttmentő osztályról van szó, nyugdíjba kell küldeni. Természetesen azért a későbbi munkába is be fog segíteni, az új mentőautó beszerzése érdekében pedig már megkezdték a munkát.
A Linamar Hungary Zrt. az elmúlt 9 évben közel 4000 nevezővel, összesen 11 millió 601 ezer 847 Forinttal járult hozzá a korszerű és hatékony koraszülött és csecsemő mentéshez a régióban.
