Rendkívüli vásárt hirdettek, gyönyörű virágokat kínálnak a városban

Gyere el és szerezd be a legszebb őszi virágokat! Ezzel hirdetett rendkívüli vásárt az önkormányzat. Gyönyörű virágokat kínálnak.

Licska Balázs

Hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között van virágvásár, illetve az október 23-ai hosszú hétvégére való tekintettel most a csütörtöki munkaszüneti nap után nemcsak pénteken, hanem szombaton is lehet menni virágokért a savanyítóüzem udvarára – derült ki a vésztői önkormányzat Facebook-oldaláról

Gyönyörű krizantémok és dohánygyökerek közül válogathatnak a virágvásár résztvevői. Fotó: Vésztő Facebook-oldala

Azt írták, hogy Vésztőn továbbra is vásárolható krizantém – 12-es és 14-es cserépben –, valamint dohánygyökér; egészen a készlet erejéig. Az ár tekintetében nem kínál zsákbamacsakát az önkormányzat, az árat cserepenkénti 600 forintban határozták meg.

 

 

 

