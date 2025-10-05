október 5., vasárnap

Óvoda, bölcsőde

52 perce

SNI-től BTMN-ig, ez a helyzet a vésztői intézményekben

Címkék#vésztő#önkormányzat#gyermek#intézmény#munkaterv

Az óvodák és a bölcsődék is szóba kerültek a minap a képviselő-testület minap tartott ülésén. Kiderült, hogy egyre több Vésztőn az SNI-s és BTMN-s gyermek. De mit is jelent mindez?

Licska Balázs

A munkatervben foglaltakat megvalósították, és megkaptak minden szükséges segítséget az önkormányzattól – foglalta össze az előző nevelési évet Pardi Gézáné, a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde főigazgatója a város képviselő-testületi ülésén.

SNI-s és BTMN-s gyermekek fejlesztése Vésztőn
A vésztői óvodákról és bölcsődékről is szó volt az ülésen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ennyi csoport lesz a vésztői óvodákban és bölcsődékben

A mostani nevelési évre vonatkozó munkatervben az szerepel, hogy

  • a három óvodában összesen 11 csoportban foglalkoznak a közel 250 gyermekkel,
  • míg a központi bölcsődében három, a Komlódi-falviban egy, a Köröspartiban pedig két csoport működik. 

Biztosított az SNI-s és BTMN-s gyermekek fejlesztése Vésztőn

Az elvégzett felmérésből kiderült, hogy a szülők intézménnyel való elégedettsége a 100 százalékot közelíti. Pardi Gézáné beszélt arról is az ülésen, hogy egyre több az SNI-s, azaz a sajátos nevelési igényű, valamint a BTMN-s, vagyis beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek az intézményekben. A kicsik fejlesztése biztosított, javarészt saját szakemberek révén.

 

