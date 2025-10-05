12 órája
SNI-től BTMN-ig, ez a helyzet a vésztői intézményekben
Az óvodák és a bölcsődék is szóba kerültek a minap a képviselő-testület minap tartott ülésén. Kiderült, hogy egyre több Vésztőn az SNI-s és BTMN-s gyermek. De mit is jelent mindez?
A munkatervben foglaltakat megvalósították, és megkaptak minden szükséges segítséget az önkormányzattól – foglalta össze az előző nevelési évet Pardi Gézáné, a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde főigazgatója a város képviselő-testületi ülésén.
Ennyi csoport lesz a vésztői óvodákban és bölcsődékben
A mostani nevelési évre vonatkozó munkatervben az szerepel, hogy
- a három óvodában összesen 11 csoportban foglalkoznak a közel 250 gyermekkel,
- míg a központi bölcsődében három, a Komlódi-falviban egy, a Köröspartiban pedig két csoport működik.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Biztosított az SNI-s és BTMN-s gyermekek fejlesztése Vésztőn
Az elvégzett felmérésből kiderült, hogy a szülők intézménnyel való elégedettsége a 100 százalékot közelíti. Pardi Gézáné beszélt arról is az ülésen, hogy egyre több az SNI-s, azaz a sajátos nevelési igényű, valamint a BTMN-s, vagyis beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek az intézményekben. A kicsik fejlesztése biztosított, javarészt saját szakemberek révén.
Kétmilliárdos projekt indul, hogy ne lépjenek le Békésből a fiatalok
Meleg levegő a hidegből – így kell okosan használni fűtésre a klímát!