október 4., szombat

Ferenc névnap

10°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elrendelték az ebzárlatot

1 órája

Befelé a kutyákkal, mert nagy baj lehet!

Címkék#Nébih#vizsgálat#ebzárlat#vakcinázás

A betegség gyanújának jelzése jogszabályban előírt kötelezettség. A cél a veszettség megelőzése, az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben. Mindez szombattól hazánk déli és keleti területeit érinti. A Nébihnél közölték, a betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak.

Nyemcsok László

Október 4-én elkezdődött Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé.

A veszettség ellen csalétkeket szórnak ki a rókáknak
A veszettség ellen csalétkeket szórnak ki Békésben is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A csalétkeket repülőkről szórják ki

Az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amiket kisrepülőgépekről szórnak ki. Mindez nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állat-egészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatta, tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható.

A veszettség fő terjesztője a vörös róka

A vakcinázás eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. A korábbi évek adatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melyből mintegy 60 ezer példány él hazánkban. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az emberre is, éppen ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig erősen ajánlott.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Megváltozott a veszettséghelyzet

A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, továbbá Szlovákia keleti régiójában is ismételten megjelent. Az utóbbi években Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében, 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18 veszettségeset igazolódott. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén következett be. Erre tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Kötelező a kutyák veszettség elleni oltása

Az elrendelt járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2025-ben eddig nem fordult elő veszettségeset hazánkban. Ugyanakkor a keleti országhatárhoz közeli területeken továbbra is folyamatos kockázatot jelent, hogy a szomszédos országokban még mindig jelen van a betegség. 

A hazai állategészségügyi védekező intézkedések fenntartása kulcsfontosságú, azaz elengedhetetlen a vadon élő rókák kijelölt területeken történő vakcinázása, az ebek kötelező oltása, valamint a veszettség gyanús esetek jelentése az állategészségügyi hatóság felé. Az idegrendszeri tüneteket mutatott elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok esetében a mintavételről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu