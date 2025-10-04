Tegnap, 17:48
Befelé a kutyákkal, mert nagy baj lehet!
A betegség gyanújának jelzése jogszabályban előírt kötelezettség. A cél a veszettség megelőzése, az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben. Mindez szombattól hazánk déli és keleti területeit érinti. A Nébihnél közölték, a betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak.
Október 4-én elkezdődött Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé.
A csalétkeket repülőkről szórják ki
Az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amiket kisrepülőgépekről szórnak ki. Mindez nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állat-egészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatta, tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható.
A veszettség fő terjesztője a vörös róka
A vakcinázás eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. A korábbi évek adatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melyből mintegy 60 ezer példány él hazánkban. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az emberre is, éppen ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig erősen ajánlott.
Megváltozott a veszettséghelyzet
A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, továbbá Szlovákia keleti régiójában is ismételten megjelent. Az utóbbi években Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében, 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18 veszettségeset igazolódott. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén következett be. Erre tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.
Kötelező a kutyák veszettség elleni oltása
Az elrendelt járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2025-ben eddig nem fordult elő veszettségeset hazánkban. Ugyanakkor a keleti országhatárhoz közeli területeken továbbra is folyamatos kockázatot jelent, hogy a szomszédos országokban még mindig jelen van a betegség.
A hazai állategészségügyi védekező intézkedések fenntartása kulcsfontosságú, azaz elengedhetetlen a vadon élő rókák kijelölt területeken történő vakcinázása, az ebek kötelező oltása, valamint a veszettség gyanús esetek jelentése az állategészségügyi hatóság felé. Az idegrendszeri tüneteket mutatott elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok esetében a mintavételről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.
