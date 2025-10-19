október 19., vasárnap

Egészségügy

1 órája

Véradások Békésben október 25-ig

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Ne feledje: minden csepp vér életet menthet!

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 20. 09:00 - 18:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 20. 09:00 - 16:00
Kondoros, Kondoros Sasváriné Paulik Ilona Sportcsarnok (Iskola utca 2/6) október 20. 09:00 - 11:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 21. 08:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 21. 09:00 - 14:00
Békéscsaba, KÓS KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA (Kazinczy utca 8) október 21. 09:00 - 11:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 22. 09:00 - 14:00
Füzesgyarmat, Innovációs Okt. és Közösségi Kp. Füzesgy (Mátyás u. 10.) október 22. 09:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 25. 08:00 - 14:00

 

