3 órája
Véradások Békésben október 25-ig
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet!
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 20. 09:00 - 18:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 20. 09:00 - 16:00
Kondoros, Kondoros Sasváriné Paulik Ilona Sportcsarnok (Iskola utca 2/6) október 20. 09:00 - 11:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 21. 08:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 21. 09:00 - 14:00
Békéscsaba, KÓS KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA (Kazinczy utca 8) október 21. 09:00 - 11:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 22. 09:00 - 14:00
Füzesgyarmat, Innovációs Okt. és Közösségi Kp. Füzesgy (Mátyás u. 10.) október 22. 09:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 25. 08:00 - 14:00
Újabb nagy projektet terveznek a Koplaló-holtág után Szeghalmon
Másfél éves utazás a Föld körül: Békéscsabát is bemutatja a világjáró házaspár – videóval