10 órája
Véradások Békésben október 11-ig
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu
- Orosháza, GYSZC Orosháza (Kossuth tér 1.) október 6. 08:00 - 11:00
- Békésszentandrás, Békésszentandrás Idősek klubja (István Király utca 50) október 6. 08:30 - 11:30
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 6. 09:00 - 18:00
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 6. 09:00 - 18:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 7. 08:00 - 12:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 7. 09:00 - 14:00
- Gyula, Gyulahús Kft. Gyula (Béke sgt. 50.) október 7. 12:00 - 15:00
- Orosháza, Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosháza (Kossuth tér 3.) október 8. 08:00 - 10:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 8. 09:00 - 14:00
- Sarkad, Művelődési Ház Sarkad (Vasút utca 1.) október 8. 09:00 - 12:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 9. 08:00 - 12:00
- Békéscsaba, CsabaPark Békéscsaba (Gyulai út 61/2) október 9. 10:00 - 14:00
- Szeghalom, Szeghalmi Városi Könyvtár (Nagy Miklós utca 2.) október 9. 12:00 - 14:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 9. 14:00 - 18:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 10. 08:00 - 12:00
- Nagyszénás, Nagyszénás, Művelődési Ház (Március 15. tér 1.) október 10. 08:00 - 11:30
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 10. 09:00 - 12:00
- Szarvas, Honvédelmi Sportközpont Szarvas (Munkácsy utca 1.) október 11. 09:00 - 12:00
