Véradások Békésben október 17-ig
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu
Ne feledje: minden csepp vér életet menthet!
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 13. 09:00 - 18:00
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 13. 09:00 - 16:00
- Orosháza, Református Általános Iskola Orosháza (Előd utca 17.) október 13. 09:00 - 11:00
- Csabacsűd, Csabacsűd Eötvös József Műv. Ház (Szabadság utca 38-40.) október 13. 09:00 - 11:00
- Kardos, Kardos Közösségi Ház (Árpád utca 16.) október 13. 13:00 - 14:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 14. 08:00 - 12:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 14. 09:00 - 14:00
- Békéscsaba, Belvárosi Isk. (Haán Lajos utca 2/4) október 14. 10:00 - 12:00
- Mezőkovácsháza, Mezőkovácsháza, Hunyadi János Gimn. (Sármezey u . 63.) október 15. 08:00 - 11:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 15. 09:00 - 14:00
- Gyula, Várfürdő Gyula (Várkert u. 2.) október 15. 09:00 - 12:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 16. 08:00 - 12:00
- Szeghalom, Szeghalom Felina Kft (Kinizsi u. 2/1) október 16. 08:00 - 10:00
- Gyomaendrőd, Gyomaendrőd Kállai Ferenc Kulturális KP. (Kossuth utca 9.) október 16. 09:00 - 11:00
- Füzesgyarmat, KUKA Hungária Kft. Füzesgyarmat (Pozsonyi utca 15.) október 16. 11:00 - 15:00
- Csárdaszállás, Csárdaszállás Művelődési Ház (Kossuth utca 4-6.) október 16. 12:30 - 13:30
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 16. 14:00 - 18:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 17. 08:00 - 12:00
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 17. 09:00 - 12:00
- Orosháza, Linamar Rt. Orosháza (Csorvási út 27.) október 17. 10:00 - 14:00
