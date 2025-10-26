október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségügy

28 perce

Véradások Békésben október 31-ig

Címkék#segítség#véradási helyszínek#időpontok#véradás

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu

Beol.hu

Doboz, Doboz Csillag Szolgáltatóház (Kossuth Tér 4.) október 27. 08:00 - 10:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 27. 09:00 - 18:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 27. 09:00 - 16:00
Szabadkígyós, Szabadkígyós Művelődési Ház (Kossuth Tér 7.) október 27. 13:00 - 15:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 28. 08:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 28. 09:00 - 14:00
Szarvas, Szarvas Cervinus Teátrum (Kossuth Tér 3.) október 28. 14:00 - 15:30
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 29. 09:00 - 14:00
Murony, Művelődési Ház Murony (Szarvasi utca 1/4.) október 29. 09:00 - 11:00
Békés, Békés Idősek Klubja (Dózsa György utca 36.) október 29. 13:00 - 16:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 30. 08:00 - 12:00
Geszt, Tisza-kastély Geszt (Arany János u. 1.) október 30. 09:00 - 12:00
Vésztő, Vésztő Művelődési Ház (Kossuth út 43-47.) október 30. 09:00 - 11:30
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 30. 14:00 - 18:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 31. 08:00 - 12:00
Pusztaföldvár, Pusztaföldvár, Művelődési Ház (Jókai utca 12.) október 31. 08:00 - 10:00
Mezőberény, Mezőberény Művelődési Központ (Fő út 6.) október 31. 08:00 - 11:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 31. 09:00 - 12:00

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu