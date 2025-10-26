28 perce
Véradások Békésben október 31-ig
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu
Doboz, Doboz Csillag Szolgáltatóház (Kossuth Tér 4.) október 27. 08:00 - 10:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 27. 09:00 - 18:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 27. 09:00 - 16:00
Szabadkígyós, Szabadkígyós Művelődési Ház (Kossuth Tér 7.) október 27. 13:00 - 15:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 28. 08:00 - 12:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 28. 09:00 - 14:00
Szarvas, Szarvas Cervinus Teátrum (Kossuth Tér 3.) október 28. 14:00 - 15:30
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 29. 09:00 - 14:00
Murony, Művelődési Ház Murony (Szarvasi utca 1/4.) október 29. 09:00 - 11:00
Békés, Békés Idősek Klubja (Dózsa György utca 36.) október 29. 13:00 - 16:00
Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 30. 08:00 - 12:00
Geszt, Tisza-kastély Geszt (Arany János u. 1.) október 30. 09:00 - 12:00
Vésztő, Vésztő Művelődési Ház (Kossuth út 43-47.) október 30. 09:00 - 11:30
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 30. 14:00 - 18:00
Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 31. 08:00 - 12:00
Pusztaföldvár, Pusztaföldvár, Művelődési Ház (Jókai utca 12.) október 31. 08:00 - 10:00
Mezőberény, Mezőberény Művelődési Központ (Fő út 6.) október 31. 08:00 - 11:00
Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 31. 09:00 - 12:00
