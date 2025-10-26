Véradások Békésben október 31-ig

Doboz, Doboz Csillag Szolgáltatóház (Kossuth Tér 4.) október 27. 08:00 - 10:00

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 27. 09:00 - 18:00

Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 27. 09:00 - 16:00

Szabadkígyós, Szabadkígyós Művelődési Ház (Kossuth Tér 7.) október 27. 13:00 - 15:00

Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 28. 08:00 - 12:00

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 28. 09:00 - 14:00

Szarvas, Szarvas Cervinus Teátrum (Kossuth Tér 3.) október 28. 14:00 - 15:30

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 29. 09:00 - 14:00

Murony, Művelődési Ház Murony (Szarvasi utca 1/4.) október 29. 09:00 - 11:00

Békés, Békés Idősek Klubja (Dózsa György utca 36.) október 29. 13:00 - 16:00

Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) október 30. 08:00 - 12:00

Geszt, Tisza-kastély Geszt (Arany János u. 1.) október 30. 09:00 - 12:00

Vésztő, Vésztő Művelődési Ház (Kossuth út 43-47.) október 30. 09:00 - 11:30

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 30. 14:00 - 18:00

Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) október 31. 08:00 - 12:00

Pusztaföldvár, Pusztaföldvár, Művelődési Ház (Jókai utca 12.) október 31. 08:00 - 10:00

Mezőberény, Mezőberény Művelődési Központ (Fő út 6.) október 31. 08:00 - 11:00

Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) október 31. 09:00 - 12:00

