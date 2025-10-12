Megmentik az öreg tölgyet Geszt határában

Geszt határában, az egykori Tisza-birtok részét képező, ma a DALERD Délalföldi Erdőgazdaság ZRt. kezelésében lévő Vátyoni-erdőben él az az öreg tölgy, melyet Százévesnek, Apónak is hívnak: 613 centiméter törzskörméretű, a magassága pedig 29 méter – írta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Facebook-oldalán.

A Vátyoni-erdőben élő öreg tölgyet is megmentik a vízpótlással. Fotó: Hubai Imre Facebook-oldala

A Vátyoni-erdőbe is érkezik víz az együttműködés révén

Hangsúlyozta, az erdők is meghálálják a vízpótlást, amelyre jó gyakorlatot szolgáltat a Körös-Maros Nemzeti Park, a DALERD Délalföldi Erdőgazdaság ZRt. és a Biharugrai Halgazdaság Kft. immár többéves együttműködése. A halgazdaság halastavainak lecsapolásával a Vátyoni-pusztába és a Korhány-mederbe átadott vízkészlet mentheti meg a két világháború között ide telepített faállományt, a védett természeti értékeket és az erdei ökoszisztémát.

Fontos szerepet játszanak az erdők

A kocsányos tölgy, a magas kőris, a magyar kőris és a csertölgy alkotta erdők főszerepet játszanak a tájképi elemek között.

Dél-Békésben 1 millió köbméter vizet kap a Száraz-ér

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a minap Battonya határában jelentette be, hogy a talajban tárolt vízkészlet növelésével segítik a gazdálkodókat Dél-Békésben, Békés-Csanádban. Ugyanis komoly mennyiségű, mintegy 1 millió köbméter vizet kap a több települést is érintő, összességében 75 kilométeres Száraz-ér a Vizet a tájba programon keresztül.