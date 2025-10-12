október 12., vasárnap

Miksa névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízpótlás

1 órája

Megmentik az öreg tölgyet Geszt határában

Címkék#Száraz-ér#vízkészlet#tölgy#Vátyoni-erdő#Hubai Imre

Megmentik a helyiek által csak Százévesnek és Apónak nevezett öreg tölgyet is. Ezt jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Hubai Imre, aki Geszt határából, a Vátyoni-erdőből jelentkezett be.

Licska Balázs

Geszt határában, az egykori Tisza-birtok részét képező, ma a DALERD Délalföldi Erdőgazdaság ZRt. kezelésében lévő Vátyoni-erdőben él az az öreg tölgy, melyet Százévesnek, Apónak is hívnak: 613 centiméter törzskörméretű, a magassága pedig 29 méter – írta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Facebook-oldalán

A Vátyoni-erdőbe is érkezik víz
A Vátyoni-erdőben élő öreg tölgyet is megmentik a vízpótlással. Fotó: Hubai Imre Facebook-oldala

A Vátyoni-erdőbe is érkezik víz az együttműködés révén

Hangsúlyozta, az erdők is meghálálják a vízpótlást, amelyre jó gyakorlatot szolgáltat a Körös-Maros Nemzeti Park, a DALERD Délalföldi Erdőgazdaság ZRt. és a Biharugrai Halgazdaság Kft. immár többéves együttműködése. A halgazdaság halastavainak lecsapolásával a Vátyoni-pusztába és a Korhány-mederbe átadott vízkészlet mentheti meg a két világháború között ide telepített faállományt, a védett természeti értékeket és az erdei ökoszisztémát.

Fontos szerepet játszanak az erdők

A kocsányos tölgy, a magas kőris, a magyar kőris és a csertölgy alkotta erdők főszerepet játszanak a tájképi elemek között.

Dél-Békésben 1 millió köbméter vizet kap a Száraz-ér

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a minap Battonya határában jelentette be, hogy a talajban tárolt vízkészlet növelésével segítik a gazdálkodókat Dél-Békésben, Békés-Csanádban. Ugyanis komoly mennyiségű, mintegy 1 millió köbméter vizet kap a több települést is érintő, összességében 75 kilométeres Száraz-ér a Vizet a tájba programon keresztül.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu