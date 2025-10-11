Amikor a hűség és szeretet legyőzi az időt – vaslakodalom volt egy békési faluban

Megható pillanatoknak lehetett tanúja Murony közössége. A házassági évforduló mindig szép pillanat, főleg egy Vaslakodalom Muronyban.

Vaslakodalom Muronyban: 65. házassági évfordulóját ünnepelte Püski László és felesége, Püski Pannika. Forrás: Facebook

Ritkán van vaslakodalom Muronyban

A község önkormányzata különleges alkalomból köszöntötte Püski Lászlót és feleségét, Püski Pannikát, akik 65 évvel ezelőtt mondták ki egymásnak a boldogító igent. A vaslakodalom névre hallgató évforduló igazi ritkaságnak számít, hiszen a vas szilárdsága és kitartása jelképezi azt az elköteleződést, amellyel a házastársak évtizedeken át egymás mellett álltak jóban és rosszban.

Értéket képviselnek a településen

A Püski házaspár Muronyban kezdte közös életét, itt építette fel otthonát, és itt nevelte fel két gyermekét is. Mindketten a település életének meghatározó alakjai voltak:

Pannika néni hosszú éveken át a helyi iskola konyháján dolgozott,

míg Laci bácsi a Hidasháti Zrt. lelkiismeretes munkatársaként segítette a közösséget.

Az önkormányzat nevében köszöntötték őket, hálát mondva azért, hogy példamutató életükkel, munkájukkal és szeretetteljes családi életükkel a mai napig értéket képviselnek Muronyban. A település vezetése jó egészséget, sok örömteli közös évet, és boldog pillanatokat kívánt a család körében ennek a rendkívüli mérföldkőnek az alkalmából.