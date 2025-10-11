október 11., szombat

Brigitta névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házassági évforduló

54 perce

Amikor a hűség és szeretet legyőzi az időt – vaslakodalom volt egy békési faluban

Címkék#pillanat#község#Vaslakodalom#önkormányzat

Megható pillanatokban volt része egy békési település közöségének. Különleges esemény volt a vaslakodalom Muronyban.

Bátori Attila

Megható pillanatoknak lehetett tanúja Murony közössége. A házassági évforduló mindig szép pillanat, főleg egy Vaslakodalom Muronyban.

Különleges pillanat volt a Vaslakodalom Muronyban:
Vaslakodalom Muronyban: 65. házassági évfordulóját ünnepelte Püski László és felesége, Püski Pannika. Forrás: Facebook

Ritkán van vaslakodalom Muronyban

A község önkormányzata különleges alkalomból köszöntötte Püski Lászlót és feleségét, Püski Pannikát, akik 65 évvel ezelőtt mondták ki egymásnak a boldogító igent. A vaslakodalom névre hallgató évforduló igazi ritkaságnak számít, hiszen a vas szilárdsága és kitartása jelképezi azt az elköteleződést, amellyel a házastársak évtizedeken át egymás mellett álltak jóban és rosszban.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Értéket képviselnek a településen

A Püski házaspár Muronyban kezdte közös életét, itt építette fel otthonát, és itt nevelte fel két gyermekét is. Mindketten a település életének meghatározó alakjai voltak: 

  • Pannika néni hosszú éveken át a helyi iskola konyháján dolgozott, 
  • míg Laci bácsi a Hidasháti Zrt. lelkiismeretes munkatársaként segítette a közösséget.

Az önkormányzat nevében köszöntötték őket, hálát mondva azért, hogy példamutató életükkel, munkájukkal és szeretetteljes családi életükkel a mai napig értéket képviselnek Muronyban. A település vezetése jó egészséget, sok örömteli közös évet, és boldog pillanatokat kívánt a család körében ennek a rendkívüli mérföldkőnek az alkalmából.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu