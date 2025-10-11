Múltidéző
52 perce
Képeken a több mint 700 éves város
Az idő során rengeteget fejlődött a régi megyeszékhely. Legújabb múltidézőnkben megmutatjuk, hogy milyen is volt a városkép az 1900-as években.
Idézzük fel együtt a múltat
Forrás: Shutterstock
Gyulai városkép a régmúltbanFotók: gyulaanno.hu
Ha Önnek is vannak olyan régi felvételei, amit szívesen megosztana másokkal, küldje el leírással együtt a [email protected] címre!
Nézze meg korábbi múltidéző cikkeinket is!
Ezt ne hagyja ki!Figyelmeztetés
1 órája
Sokan elrontják a lakáseladásnál, ezért fizetnek plusz 15 százalék adót
Ezt ne hagyja ki!Fresh Corner
1 órája
Hatalmas lépésre szánta el magát a MOL, megváltoztatja a benzinkútjait
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre