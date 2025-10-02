Megújult a sportcsarnok homlokzati fala

A városi tornacsarnokot érintő felújítás kapcsán dr. Görgényi Ernő elmondta, a gyulai sportinfrastruktúra fejlesztése során két fontos szempontot mindig figyelembe vesznek.

Kónya István és dr. Görgényi Ernő mutatta be a városi tornacsarnok közel 88 milliós fejlesztését. Fotó: Petróczki Gábor/Görgényi Ernő Facebook-oldala

– Egyrészt a beruházás biztosítson minél korszerűbb és komfortosabb lehetőséget a sportolásra, másrészt legyenek a lehető legkedvezőbbek az üzemeltetési költségek – fogalmazott. Mint mondta, az utóbbit leginkább energetikai korszerűsítések segítségével tudják elérni. Ebbe a sorba illeszkedik az 1994-ben épült Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok most befejeződött fejlesztése is, mely már a negyedik üteme a sportcsarnok korszerűsítésének.

A városi tornacsarnok több ütemben újult meg

Az első ütemben, 2017-ben egy napelemes rendszert alakítottak ki, és új hőszigetelő nyílászárókat építettek be,

2020-ban hőszivattyús fűtő-hűtő rendszert telepítettek, és újraszigetelték a tetőt,

2022-ben pedig lecserélték a tetőszerkezet héjazatát.

A legújabb beruházás a homlokzati falak utólagos hőszigetelésére irányult, mivel ezek nem feleltek meg a hatályos energetikai előírásoknak.

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, a fejlesztés célja az energiafogyasztás jelentős csökkentése volt a városi tornacsarnokban. A közel 88 millió forintos beruházást a Gyulasport Nonprofit Kft. által a TAO látvány-csapatsport támogatási program keretében a Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert, vissza nem térítendő támogatásból finanszírozták.

A városi sporttelepen 5 milliárd forint értékű fejlesztést terveznek

Kónya István alpolgármester hangsúlyozta, jól körülhatárolt koncepció mentén fejlesztik Gyula sportéletét.

Mint mondta, a sportcsarnok mellett az Id. Christián László Városi Sporttelepet is szeretnék korszerűsíteni. Ennek érdekében összesen 5 milliárd forint értékben adtak be fejlesztési igényeket az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, amelyek öt pillérből állnak.

Kifejtette, szeretnék fejleszteni a sporttelep közműhálózatát, belső út- és járdahálózatát, emellett parkolókat építenének és újítanának fel. Új épületrésszel bővítenék a fedett lelátót, melyben nagyobb öltözők, orvosi, masszőr- és gyúrószoba, tárgyalószoba, játékvezetői öltözők, illetve szertárak kapnának helyet. Új kültéri fitneszparkot telepítenének az átépített salakmotoros pálya és a lőtér között. Rekortán borítású atlétikapályát alakítanánk ki a centerpálya körül, a salakos pálya helyett.