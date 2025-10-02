10 perce
Megújult a sportcsarnok homlokzati fala
Tovább folytatódott a sportinfrastruktúra fejlesztése Gyulán. Befejeződött a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok homlokzatai falainak utólagos hőszigetelése – jelentette be a helyszínen megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester és Kónya István alpolgármester.
A városi tornacsarnokot érintő felújítás kapcsán dr. Görgényi Ernő elmondta, a gyulai sportinfrastruktúra fejlesztése során két fontos szempontot mindig figyelembe vesznek.
– Egyrészt a beruházás biztosítson minél korszerűbb és komfortosabb lehetőséget a sportolásra, másrészt legyenek a lehető legkedvezőbbek az üzemeltetési költségek – fogalmazott. Mint mondta, az utóbbit leginkább energetikai korszerűsítések segítségével tudják elérni. Ebbe a sorba illeszkedik az 1994-ben épült Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok most befejeződött fejlesztése is, mely már a negyedik üteme a sportcsarnok korszerűsítésének.
A városi tornacsarnok több ütemben újult meg
- Az első ütemben, 2017-ben egy napelemes rendszert alakítottak ki, és új hőszigetelő nyílászárókat építettek be,
- 2020-ban hőszivattyús fűtő-hűtő rendszert telepítettek, és újraszigetelték a tetőt,
- 2022-ben pedig lecserélték a tetőszerkezet héjazatát.
- A legújabb beruházás a homlokzati falak utólagos hőszigetelésére irányult, mivel ezek nem feleltek meg a hatályos energetikai előírásoknak.
Dr. Görgényi Ernő kifejtette, a fejlesztés célja az energiafogyasztás jelentős csökkentése volt a városi tornacsarnokban. A közel 88 millió forintos beruházást a Gyulasport Nonprofit Kft. által a TAO látvány-csapatsport támogatási program keretében a Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert, vissza nem térítendő támogatásból finanszírozták.
A városi sporttelepen 5 milliárd forint értékű fejlesztést terveznek
Kónya István alpolgármester hangsúlyozta, jól körülhatárolt koncepció mentén fejlesztik Gyula sportéletét.
Mint mondta, a sportcsarnok mellett az Id. Christián László Városi Sporttelepet is szeretnék korszerűsíteni. Ennek érdekében összesen 5 milliárd forint értékben adtak be fejlesztési igényeket az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, amelyek öt pillérből állnak.
Kifejtette, szeretnék fejleszteni a sporttelep közműhálózatát, belső út- és járdahálózatát, emellett parkolókat építenének és újítanának fel. Új épületrésszel bővítenék a fedett lelátót, melyben nagyobb öltözők, orvosi, masszőr- és gyúrószoba, tárgyalószoba, játékvezetői öltözők, illetve szertárak kapnának helyet. Új kültéri fitneszparkot telepítenének az átépített salakmotoros pálya és a lőtér között. Rekortán borítású atlétikapályát alakítanánk ki a centerpálya körül, a salakos pálya helyett.
Emellett polgári rendeltetésű lőteret építenének, amelynek költsége mintegy 1,5 milliárd forint lenne. Ennek kapcsán Kónya István kiemelte, szabályos, zárt, polgári rendeltetésű lőteret hoznának létre, irodákkal, mosdóhelyiségekkel, területrendezéssel, parkolók kialakításával.
