Kié lehet?
2 órája
Hónapok óta várja kis gazdáját a rejtélyes gyermekbicikli
Még mindig keresik a tulajdonosát annak a gyermekbiciklinek, amelyet augusztus közepén találtak a városháza előtt.
Több mint két hónapja nem jelentkezik a csorvási városházán egy gyermekbicikli tulajdonosa. A kétkerekűről szóló felhívást még augusztus 14-én posztolták, a bicikli átvehető a városháza 5. irodájában, amennyiben valaki a jellemzőit elmondja.
Ezt ne hagyja ki!Fejlesztés
2 órája
Autópályát avattak a szomszédban, Békésből is könnyebbé válik a közlekedés
Ezt ne hagyja ki!Megpróbáltatás
4 órája
33 emelet, 754 lépcsőfok: Békés vármegyei tűzoltók is felértek a csúcsra
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre