Kié lehet?

2 órája

Hónapok óta várja kis gazdáját a rejtélyes gyermekbicikli

Még mindig keresik a tulajdonosát annak a gyermekbiciklinek, amelyet augusztus közepén találtak a városháza előtt.

Beol.hu

Több mint két hónapja nem jelentkezik a csorvási városházán egy gyermekbicikli tulajdonosa. A kétkerekűről szóló felhívást még augusztus 14-én posztolták, a bicikli átvehető a városháza 5. irodájában, amennyiben valaki a jellemzőit elmondja.

Nem tudják, kié a kétkerekű. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

 

