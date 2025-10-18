3 órája
Rá sem lehet majd ismerni a városra, annyi beruházás zajlik
Zajlanak a munkálatok a város meghatározó épületeinél, létesítményeinél, amelyeknek köszönhetően csökkennek az önkormányzat költségei, illetve nő a város által nyújtott szolgáltatások színvonala. Szeghalom polgármestere, Macsári József elmondta, milyen városfejlesztési projektek zajlanak, milyenek várhatók a közeljövőben.
Szeghalom 96 millió forintot nyert a TOP Plusz keretében önkormányzati épületek korszerűsítésére – ismertette Macsári József polgármester. Nem ez az egyedüli olyan városfejlesztési projekt, amely az önkormányzati épületek energetikai felújítását célozta: korábban sikeresen megvalósult egy 200 millió forintos fejlesztés, az kilenc önkormányzati épületet érintett, többek között a bölcsődét és az óvodákat.
Két meghatározó épületet érint a városfejlesztési projekt
A mostani beruházás
- a Tildy utcai, általános iskolai konyhát,
- az egészségügyi alapellátás Ady utcai épületét
érinti. Előbbinél szigetelnek, napelemeket telepítenek és részlegesen nyílászárókat cserélnek, míg utóbbinál szigetelnek. A munkaterületet immár át is adták a kivitelezőnek, tehát a munkálatok elindultak és a tervek szerint pár hónapon belül, 2026 első negyedévében zárulnak.
Turisztikai fejlesztés indult a várhelyi táborban
Turisztikai fejlesztésekre ugyancsak a TOP Plusz keretében 127 millió forintot kapott Szeghalom. A várhelyi táborban, az erdő területén játszóteret, sétányt, játékos megállító pontokat és információs helyeket alakítanak ki, rendbe teszik a színpadot. A vízparton asztalok, padok kapnak helyet, de lesz szalonnasütő hely is, valamint mobil öltöző, illemhely, továbbá térfigyelő kamerákat szintén felszerelnek. A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében eszközöket is vásárolnak.
Bővítik a Szeleskerti főgyűjtő melletti szabadidőparkot is
Macsári József elmondta: jóváhagyták a város terveit, így előkészíthető a közbeszerzési eljárás az egyik legfontosabb városfejlesztési projekt esetében, amelyre a TOP Plusz keretében 320 millió forintos támogatásra pályázott eredményesen az önkormányzat.
- A Szeleskerti főgyűjtő melletti szabadidőparkot többek között futópályával, kosárlabdapályával, mezítlábas ösvénnyel, sétánnyal, stéggel bővítik, a zöldterületet ugyancsak rendezik.
- A városközpontot szintén érinti a fejlesztés. A Tildy utcában, az általános iskola környékén parkolókat alakítanak ki és zöldterületet rendeznek, míg a Fáy utca felé járdát újítanak fel.
Tekernek tovább, újabb sikeres pályázatot adott be Szeghalom
Újabb, a TOP Plusz keretében nyertes pályázatról is beszámolt Szeghalom polgármestere. 110 millió forintot kap a kerékpárút-hálózat bővítésére az önkormányzat:
- a Kossuth utcában kerékpársávot alakítanak ki,
- az Érmellék utcában pedig önálló kerékpárutat építenek,
ennek köszönhetően lényegében körbetekerhető lesz a város, biztonságosan, végig valamilyen kerékpárforgalmi létesítményen.
Újabb kerékpárutakat építenek, a meglévőket pedig rendbe teszik
Macsári József elmondta: a Versenyképes Járások Program keretében 72 millió forintot kap a város. A forrásból
- 13 millió forintot költenének arra, hogy a köztisztasági feladatot ellátó gépekhez kiegészítő berendezéseket, adaptereket szerezzenek be,
- 54 millió forintot pedig arra fordítanának, hogy a meglévő bicikliutak egy részét korszerűsítsék, érintett lenne a Kinizsi utca, a Petőfi utca, a Füzesgyarmat felé vezető belterületi szakasz.
A fennmaradó összegek az egyéb, a városfejlesztési projektek végrehajtásához szükséges költségekre mennek. A beruházásokat jövőre megvalósítanák.
