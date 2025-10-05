1 órája
Kétmilliárdos projekt indul, hogy ne lépjenek le Békésből a fiatalok
A fiatalok elvándorlásának megakadályozását segíti az a projekt, amelyre 2 milliárd forintot nyert Békéscsaba. A helyi humán fejlesztések során számos programot valósítanak meg különböző témákban – ismertették a városfejlesztési nonprofit kft.-nél.
A fenntartható infrastruktúrafejlesztést támogató helyi humán fejlesztésekre 2 milliárd forintos támogatást kapott Békéscsaba a TOP Plusz keretében – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közleményében.
A projekt az önkormányzat vezetésével,
- a Csabagyöngye Kulturális Központ,
- a Békés Megyei Könyvtár,
- az Egyensúly AE Egyesület,
- a Civil Szervezetek Szövetsége
partnerségében valósul meg.
A városfejlesztési projekttel erősítenék a helyi közösségeket
A cél az, hogy megerősítsék a helyi közösségeket, növeljék a népességmegtartó-erőt, megakadályozzák a fiatalok elvándorlását. A tervek szerint a 2029. március 31-ig tartó projekt keretében Békéscsabán és térségében számos közösségfejlesztő, szemléletformáló, prevenciós, mentálhigiénés, szociális, munkaerőpiaci, egészségügyi, sport és kerékpáros programot valósítanak meg, amelyek a helyi igényekre épülnek és komplex segítséget nyújtanak.
