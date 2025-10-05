Kétmilliárdos projekt indul, hogy ne lépjenek le Békésből a fiatalok

A fenntartható infrastruktúrafejlesztést támogató helyi humán fejlesztésekre 2 milliárd forintos támogatást kapott Békéscsaba a TOP Plusz keretében – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közleményében.

A helyi humán fejlesztéseket, a közösségek megerősítését tűzte ki célul a békéscsabai városfejlesztési projekt, az egyik partner a Csabagyöngye. Fotó: MW

A projekt az önkormányzat vezetésével,

a Csabagyöngye Kulturális Központ,

a Békés Megyei Könyvtár,

az Egyensúly AE Egyesület,

a Civil Szervezetek Szövetsége

partnerségében valósul meg.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A városfejlesztési projekttel erősítenék a helyi közösségeket

A cél az, hogy megerősítsék a helyi közösségeket, növeljék a népességmegtartó-erőt, megakadályozzák a fiatalok elvándorlását. A tervek szerint a 2029. március 31-ig tartó projekt keretében Békéscsabán és térségében számos közösségfejlesztő, szemléletformáló, prevenciós, mentálhigiénés, szociális, munkaerőpiaci, egészségügyi, sport és kerékpáros programot valósítanak meg, amelyek a helyi igényekre épülnek és komplex segítséget nyújtanak.