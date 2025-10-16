A polgármester ezért gratulált az alpolgármesternek

25 éves jubileumhoz érkezett Varga Tamás. Békéscsaba alpolgármestere immár negyed évszázadot töltött a közszférában közalkalmazottként. Ehhez gratulált neki a városvezető, Szarvas Péter.

Szarvas Péter polgármester gratulált Varga Tamás alpolgármesternek. Fotó: Szarvas Péter Facebook-oldala

Elkötelezettség, szakmai alázat jellemzi Varga Tamást

– Az elmúlt 25 évben elkötelezetten és nagy szakmai alázattal dolgozott Békéscsaba közösségéért. Munkáját mindig a köz szolgálata, a fiatalok támogatása, a sport, az oktatás és a közművelődés fejlesztése iránti szenvedély jellemezte – dicsérte Varga Tamás alpolgármestert Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Az ifjúsági házban kezdte a pályafutását az alpolgármester

Varga Tamás a Facebook-oldalán felidézte pályafutásának állomásait, hogy volt az ifjúsági házban kulturális szervező, majd a városházán ifjúsági referens, közművelődési csoportvezető, osztályvezető-helyettes és osztályvezető, mielőtt alpolgármesternek választották.

Remek munkatársakkal, főnökkel dolgozhatott a 25 év alatt

Hangsúlyozta, hogy remek munkatársakkal és vezetőkkel dolgozhatott a 25 év alatt, mindenkitől sokat tanult. Megtisztelőnek nevezte, hogy a közművelődés, az ifjúság, a sport és az oktatás ügyét szolgálhatja.