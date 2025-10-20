október 20., hétfő

Váratlan cselekedet

1 órája

Hatalmas ölelés és a hála örömkönnyei: jó tettel zárult a vásárlás

Címkék#segítség#örömkönny#bajba került#pénztár#Békéscsaba

Nem mindennapi eset történt az egyik bevásárlóközpontban. Egy vásárló bajba került, a váratlan segítség egy hatalmas öleléssel zárult.

Beol.hu

A váratlan segítségnyújtás egy vasárnap reggeli bevásárlás közben érkezett egy bajba került nőhöz. A helyszín a megyeszékhely, Békéscsaba volt, ezen belül is az egyik bevásárlóközpont pénztára. – Nem sokszor osztok meg privát dolgokat a Facebookon, de ami ma reggel történt, az hihetetlen volt. Szokásos reggeli bevásárlás után a Tescoban, az önkiszolgáló pultnál észrevettem, hogy a bankkártyám nincs  nálam (előző este a futárnál fizettem vele, és nem tettem vissza  a pénztárcámba). Miután megbeszéltem az ott dolgozókkal, hogy hazajövök a kártyámért, egy hölgy mögöttem megszólalt... – olvasható a Facebookon egy békéscsabai nő bejegyzésében.

A váratlan segítség jól jött a pénztárnál.
A váratlan segítség éppen jókor jött. Fotó: MW-archív

Egy váratlan segítség mindent megoldott

Mint írja, – ...egy hölgy mögöttem megszólalt, hogy ő szívesen kifizeti, ne kelljen hazajönnöm. Álltam és vártam, hogy valaki egy kamerával előugrik, ahogyan a videókban szokták. De nem ugrott. Ő csak állt, és miután 10-szer elmondtam, hogy nem fogadhatom el, adja meg a számlaszámát, hogy vissza tudjam utalni, megkérdezte: Nem segíthetek?

– Könnyek szöktek a szemembe, meghatódtam, és azon gondolkoztam, hogy szabad-e elfogadnom ezt a segítséget, de ő addigra kifizette a 16 ezer forintos számlámat, és elment. Arra volt még időm, hogy megöleljem.

– Mindig is hittem benne, hogy ha jó dolgokat teszel, az visszaköszön az életedben. Az ismeretlen hölgy személyében, ez most újra bebizonyosodott. Hálás vagyok a segítségért, és az érzésért, amit ma reggel kaptam – zárult az igazán hálás békéscsabai vásárló bejegyzése.

Persze, a csabai bevásárlóközpontokban nem csak a pénztárnál történnek fura esetek, legutóbb például brutálisan megvertek és betuszkoltak egy kocsiba egy milliókkal menekülő férfit.

