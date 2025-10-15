október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VG 1000

3 órája

Retró csoda került elő Békésből: 100 éves technológiával hódít a TikTokon a vályogvető gép

Címkék#VG 1000#teljesítmény#tégla

Egy Békésben gyártott VG 1000-es gép bukkant fel az interneten. A vályogvető gép elődjét a monarchia idején is használták.

Bátori Attila

A VG 1000-es gép egy 100 éves technológiának a modernizált változata. Ősét, az eredeti vályogvető gépeket még a monarchia idején használták. A videón látható eszközt a 90-es évek elején gyártotta a békési Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. 

VG 1000 felirat a Békésben gyártott vályogvető gépen
A VG 1000-es vályogvető gépet Békésben gyártották. Forrás: TikTok

Az öntöttvas eszköz súlya 120 kilogramm. A VG 1000-es neve a funkcióját és a teljesítményét is elárulja:

  • VG: vályogvető gép,
  • 1000: 10 óra alatt 1000 vályogtégla előállítására képes.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mire használható a VG 1000-es tégla?

Az áttételeknek köszönhetően 2,5 tonnányi nyomással lehet szalma nélküli földnedves anyagból vályogtéglát préselni. A VG 1000-essel készített téglákat favázas épületek kitöltő falazatához és oldalfalnak használták. Tartószerkezetnek nem volt megfelelő, ahhoz a nedvesen vetett, szalmával kevert társait használták. A VG 1000-es téglái a klasszikus minőségteszten sem mennek át, elhajítva darabokra törnek.

Hogyan működik a vályogvető gép? Nézze meg!

Megnézné hogyan működik a VG 1000-es gép? Az alábbi videóból mindent megtudhat. 

@csedetiktok

Magyar vályogvető gép 🏠🧱🇭🇺

♬ eredeti hang – Csorba Dániel - Csorba Dániel

Egy veterán Danuvia is felbukkant az interneten

Nemrég egy veterán járművet is találtunk. Az 1960-ban gyártott motor színe bordó, a járgány használt, 50-60 ezer kilométert futott, de jó állapotban van, Békéscsabán kínálják eladásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu