Retró csoda került elő Békésből: 100 éves technológiával hódít a TikTokon a vályogvető gép

A VG 1000-es gép egy 100 éves technológiának a modernizált változata. Ősét, az eredeti vályogvető gépeket még a monarchia idején használták. A videón látható eszközt a 90-es évek elején gyártotta a békési Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.

A VG 1000-es vályogvető gépet Békésben gyártották. Forrás: TikTok

Az öntöttvas eszköz súlya 120 kilogramm. A VG 1000-es neve a funkcióját és a teljesítményét is elárulja:

VG: vályogvető gép,

1000: 10 óra alatt 1000 vályogtégla előállítására képes.

Mire használható a VG 1000-es tégla?

Az áttételeknek köszönhetően 2,5 tonnányi nyomással lehet szalma nélküli földnedves anyagból vályogtéglát préselni. A VG 1000-essel készített téglákat favázas épületek kitöltő falazatához és oldalfalnak használták. Tartószerkezetnek nem volt megfelelő, ahhoz a nedvesen vetett, szalmával kevert társait használták. A VG 1000-es téglái a klasszikus minőségteszten sem mennek át, elhajítva darabokra törnek.

Hogyan működik a vályogvető gép? Nézze meg!

Megnézné hogyan működik a VG 1000-es gép? Az alábbi videóból mindent megtudhat.

